«الداخلية» تنظم عروضا نيلية ورياضية بمناسبة عيد الشرطة الـ70 (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقعي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و"تويتر" وكذلك موقع الفيديوهات "يوتيوب" فيديو يرصد احتفالية الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات واتحاد الشرطة الرياضي على هامش الاحتفال بعيد الشرطة الـ70.

نظمت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات احتفالًا بالمسطح المائى بنهر النيل، حضره عدد من القيادات الأمنية ورجال الشرطة والمواطنين فى إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 70، وانطلاقًا من حرص الوزارة على مشاركة المواطنين الاحتفال بتلك المناسبة الوطنية والتى ستظل شاهدًا على بطولات وتضحيات رجال الشرطة من أجل الحفاظ على كرامة الوطن وأمنه.

وتضمن الحفل عددا من العروض المائية واستعراض مهارات قوات الإنقاذ النهرى باستخدام أحدث المعدات إلى جانب بعض البيانات العملية التى أظهرت جانبًا من الدور الذي تضطلع به الإدارة فى تأمين المسطح المائى وما يبذله رجال الشرطة من جهود من أجل استقرار الوطن وأمنه.

ولاقى ذلك استحسان المواطنين وعبروا عن امتنانهم لهيئة الشرطة لما تقدمه من خدمات للمواطنين، وقدموا التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة.