قصور الثقافة: مبيعات إصدارات مشروع النشر بمعرض الكتاب 54 ألف نسخة

أعلنت مبيعات قصور الثقافة أن إجمالي مبيعات إصدارات مشروع النشر بلغ 54 ألف نسخة بإجمالي 487 ألف جنيه في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي انطلق في 26 يناير الماضي وانتهى يوم الإثنين 7 فبراير.

وفي السياق، قال جرجس شكري: «اللافت للنظر ويدعو إلى التفاؤل هو الإقبال الكبير على سلسلة الهوية التي بدأها مشروع النشر منذ 3 سنوات ووصلت في هذه الدورة إلى 40 عنوانا».

وأضاف: «بالإضافة إلى كلاسيكيات الثقافة اليونانية التي قدمتها قصور الثقافة بمناسبة اختيار اليونان ضيف شرف الدورة 53».

أما عن الكتب الأكثر مبيعا فكانت سلسلة رباعية الإسكندرية للمؤلف لورانس داريل 4 أجزاء، وسلسلة مساجد مصر تأليف الدكتورة سعاد ماهر وصدرت في 5 أجزاء، وكلاسيكيات الثقافة اليونانية التي صدر منها 11 كتابا خاصة مسرحيات «أرستوفانيس» 3 أجزاء، جمهورية أفلاطون، كتاب النفس لأرسطو، فن الشعر لأرسطو طاليس، وكتاب فن الحب وعلاجه، وسلسلة الهوية التي بلغ الصادر منها 40 عنوانا.

وحظيت مجموعة من العناوين في سلسلة الهوية بإقبال كبير مثل، الديانة المصرية القديمة، نصوص مقدسة ونصوص دينيوية ج1، ج2، تاريخ الحركة القومية، شخصية مصر، الآلهة والناس في مصر القديمة، الثورة العرابية وغيرها.

ومن سلسلة الذخائر كانت الكتب الأكثر مبيعا كتاب الأصنام، ديوان صريع الغواني، الحماسة للبحتري، تاريخ حكماء الإسلام، وكتاب البخلاء الذي نفد عن أخره.

وفي هذه المبيعات إثبات أن جموع الشعب المصري تقرأ وتحتاج لمعرفة أبعاد كثيرة عن هويتها بعد أن تصدرت السلسلة مبيعات قصور الثقافة لمدة 3 أعوام منذ أن صدرت السلسلة تحت إشراف جرجس شكري، أمين عام النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة.