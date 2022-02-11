تراجع إصابات كورونا فى العراق خلال آخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم، عن تسجيل تراجع ملحوظ بالإصابات خلال آخر 24 ساعة.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنها “سجلت 3776 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 5718 شخصًا للشفاء”.

وأضاف البيان أن “حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 29 حالة في عموم محافظات البلاد”، لافتًا إلى أن “الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 45419”.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم، عن تسجيل 30 حالة وفاة و4 آلاف و681 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وأوضحت الوزارة- في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية- أن 6 آلاف حالة تماثلت للشفاء، فيما تلقى 59 ألفًا و427 شخصًا اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" خلال يوم واحد.



وأعلنت الصحة العراقية عن وصول أكثر من مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" من إنتاج شركة "فايزر".