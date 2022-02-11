الجمعة 11 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ختام فعاليات برنامج «سفراء الوعي» بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اختتمت أمس، فعاليات برنامج سفراء الوعي لمحافظات القناة (الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء) والذي أقيم  تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، وبالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات ومؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد أنيس، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، والذي قام بتكريم المتدربين وتوزيع شهادات التقدير لهم.

وأوضح أنيس، خلال كلمته، ما أكده محافظ الإسماعيلية بأن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بالشباب والاستعانة بهم وتنمية مهاراتهم الحياتية إذ أنهم حماة الوطن وبناة المستقبل وقادة الغد، الأمر الذي يعود على المجتمع و الأفراد.

وتأتي هذه الفعاليات تحت شعار ( بالوعي مصر بتتغير للافضل) ووفق الرؤية المستقبلية للقيادة السياسية لمصر ٢٠٣٠ نحو مستقبل أفضل من خلال سواعد أبنائها وتنمية الوعي المجتمعي السليم ومن أجل الحفاظ على مصرنا الحبيبة ومواجهة تحديات العصر.

وشمل البرنامج الذي استمر لمدة ٥ أيام، خمس محافظات هي؛ الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، شمال وجنوب سيناء، ويمثلهم ٩٠ متدربًا من العاملين في مجالات متنوعة حيث تلقى المتدربون محاضرات من متخصصين تناولت موضوعات حول بناء وتنمية المجتمع والأسرة، وتأهيل كوادر للمشاركة السياسية البناءة في كافة مناحي الحياة والمعترك السياسي، بالإضافة إلى المشاركة في العديد من المبادرات الرئاسية وعلى رأسها "حياة كريمة" وتطوير الريف المصري، كذلك كيفية رفع الوعي لدى الفئات المستهدفة بخطط الدولة و رؤية مصر ٢٠٣٠، وشرح كل ما يدور على أرض الوطن  من إنجازات وتماشيًا مع مفهوم الجمهورية الجديدة.

من جانبها، صرحت مها الحفناوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية بأن برنامج سفراء الوعي يهدف إلى تدريب وتأهيل ٢٧٠٠٠ قيادة توعوية كدفعة أولى لتكون قادرة على نشر الوعي في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإعلامية والسياحية والبيئية والزراعية والصحية والرياضية.

وأشارت إلى أن البرنامج روعي فيه التنوع الثقافى والمكانى بين المشاركين فى البرنامج من أجل الوصول لكافة فئات المجتمع المصرى لتحقيق الولاء والانتماء للوطن والتصدى للدعاوى المغرضة والهدامة لصورة الدولة المصرية.

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