الجمعة 11 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يترأس قداس تدشين كاتدرائية البشارة بالإسكندرية غدًا

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

يبدأ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح غد السبت زيارته الرعوية إلى الإسكندرية.

و يترأس البابا تواضروس الثاني، صباح غد، قداس تدشين كنيسة البشارة والملاك غبريال بالإسكندرية، ويشارك البابا في إتمام صلوات طقس التدشين الأنبا هيرمينا الأسقف العام بالإسكندرية، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لقطاع غرب الإسكندرية، والأنبا بافلي أسقف كنائس المنتزة بالإسكندرية.

وقالت مصادر كنسية في تصريحات خاصة لـ «الدستور»، أن الكنيسة الأرثوذكسية تتخذ خلال إتمام طقس التدشين كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة، لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنها التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات،وفرد في كل دكة.

  - ثاني الكنائس المدشنة في عام 2022

يأتي ذلك كثاني الكنائس المدشنة على يد البابا تواضروس الثاني، خلال عام 2022 بعدما دشن كنيسة السيدة العذراء مريم والقديسة مريم المصرية بأهالينا 2 السبت الماضي.
 يذكر أن الدولة منحت الكنيسة قطعة أرض بمساحة 3500 متر، وتم إنشاء كاتدرائية جديدة بملحقاتها على كامل المساحة بالتزامن مع إنشاء محور المحمودية المعروف بـ«شريان الأمل»، حيث جرى تسلمها رسميًا فى أواخر عام 2019، واستمر البناء فيها خلال عامي 2020 و2021.
وتضم الكاتدرائية الجديدة 3 مذابح، المذبح الأوسط على اسم السيدة العذراء مريم، والبحرى على اسم الملاك غبريال، والقبلى على اسم الشهيد أبسخيرون القلينى، فضلًا عن منشآت ملحقة بالكاتدرائية عبارة عن مبنى خدمات منشأ على مساحة حوالى 800 متر، ومستوصف ملحق بالكاتدرائية على مساحة 800 متر، فيما جرى إنشاء الكاتدرائية على مساحة 1200 متر.
جدير بالذكر أن هذه الزيارة تعد الثالثة للبابا تواضروس الثاني إلى مدينة الإسكندرية  خلال هذا العام، وذلك بعد زيارتين أولهما في ترؤس صلوات وقداس رأس السنة الميلادية والثانية ترأسه لقداس عيد الغطاس المجيد بالإسكندرية.

الكنيسة القبطية كنيسة السيدة العذراء السيدة العذراء قداسة البابا تواضروس محور المحمودية البابا تواضروس

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