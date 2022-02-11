حديقة الحيوان تشهد إقبالا كبيرا يتجاوز 70 ألف زائر يوميا

أكد الدكتور محمد رجائي رئيس الادارة الادارة لحدائق الحيوان أن حديقة الحيوان في الجيزة تشهد إقبالا كبيرا من رحلات المدارس والجامعات والمواطنين بمناسبة إجازة منتصف العام وذلك للاستمتاع بوسائل الترفيه الجديدة.



وقال «رجائي» إن الحديقة شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية نتيجة للدعم الذي يقدمه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مشيرًا إلى أن هناك اهتماما كبيرا بالنظافة رغم عشرات الآلاف من الزائرين يوميا كذلك توفير استراحات للجمهور كما تم اضافة وسائل ترفيه جديدة مثل حديقة الاطفال وهي تشهد اقبالا كبيرا لانها توفر للأطفال فرصة التفاعل مباشرة واللعب مع الحيوانات الالفية والتصوير معها، ايضا مدينة الملاهي الكهربائية المتكاملة والبدلات النهرية لأول مرة، حيث تمثل إضافة قوية داخل الحديقة تمنح الأطفال الترفيه والبهجة والبدلات على أعلى مستوى داخل بحيرة تم تجهيزها وتزيينها بالرسومات الخلابة ويتوسطها نافورة.

وعلى صعيد الحياة البرية، قال رئيس حديقة الحيوان بالجيزة أنه تم استقدام حيوانات جديدة بنظام البدل بالحيوانات التي لدينا فيها فائض دون تحميل موازنة الدولة جنيها واحدا أيضا بالاعتماد على خطة الإكثار التي نفذتها الحديقة بأسلوب مبتكر حيث تم استقدام الدب الروسي والزراف والمها العربي (نوع من الظباء) لاول مرة يدخل الحديقة وبعض الانواع النادرة من الزواحف كما تم توفير عربات “جولف كار” للقيام برحلة داخل الحديقة للجمهور بنظام التاجير لمدة ساعة ونصف لزيارة كل مواقع الحديقة والمناطق الأثرية فيها.

وأكد رئيس حديقة الحيوان أن العاملين في الحديقة يبذلون قصارى جهدهم من أجل الحفاظ على نظافتها وتوفير الخدمات اللازمة لراحة الزائرين مشيرا إلى أن تذكرة دخول الحديقة خمس جنيهات فقط وعدد الزائرين يتجاوز 70 ألف يوميا منذ بداية إجازة منتصف العام الدراسي