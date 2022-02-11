الجمعة 11 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع وإصابة عاملين قمامة إثر اصطدام سيارة أثناء العمل شرق الإسكندرية

جثة
جثة

أعلنت شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة و المنوط بها أعمال النظافة بالإسكندرية، عن وفاة واصابة اثنين من عمال النظافة نتيجة اصطدام سيارة أجرة أثناء عملهما، بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث.

وتبين أن العامل الشحات جلال، لقي مصرعه متأثرا بإصابته، نتيجة اصطدام ميكروباص به بشارع 6 أكتوبر بالعوايد، وإصابة العامل أبو اليزيد أحمد، وقد تم ضبط المتهم و إيداعه قسم منتزه ثالث و جاري تحرير المحضر و استخراج تصريح الدفن، بينما تم نقل العامل المصاب إلى مستشفى شرق المدينة لاتخاذ اللازم معه.

ومن جانبه أكد أحمد شحاتة، مدير المركز الإعلامي للشركة، إن إدارة الشركة قامت بتوجيه ممثلي الشؤون القانونية والموارد البشرية على الفور لمكان الحادث لمتابعة وتسهيل كافة الإجراءات الأهلية المتوفى والمصاب.

كانت قد قررت نيابة سيدي جابر بالإسكندرية، التصريح بدفن جثة عامل نظافة بعد أن لقي مصرعه في حادث تصادم سيارة أثناء عمله، والتحفظ على السيارة وقائدها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وبيان إن كان هناك شبهة جنائية من عدمه،  وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

 وتلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدى جابر، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوفاة عامل نظافة أثناء عمله اثر اصطدام به سيارة مسرعة بمنطقة سموحة دائرة قسم الشرطة.

وعلى  الفور انتقل ضباط مباحث القسم وسيارة الاسعاف الي مكان الواقعة، بالمعاينة والفحص تبين وجود جثة المدعو مختار عبد المقصود، 42 سنة، عامل نظافة، مسجاة على الأرض بالطريق العام مصابة بكسور وكدمات وعلى اثرها لقي مصرعه، وبسؤال شهود العيان قرر ا أثناء قيام المجني عليه بكنس الشارع جاءت سيارة ملاكى بيضاء اللون مسرعة وقامت بصدمة مما ادي الي وفاته، تم نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة، وتحررت المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

وفي نفس السياق أعلن المركز الإعلامي لشركة نهضة مصر المسئولة عن أعمال النظافة العامة بالإسكندرية، عن استشهاد أحد عمال النظافة، وأكد أحمد شحاتة مدير المركز الإعلامي للشركة، أن سيارة مسرعة قامت بالاصطدام بعامل النظافة بشارع النقل والهندسة بمنطقة سموحة، قد انتقلت روح العامل الى رحمه مولاه.

وأشار شحاته علي الفور تم إخطار شرطة النجدة قسم سيدي جابر علي الفور بالواقعة، وكلف المهندس محمد عبد اللطيف، العضو المنتدب للشركة باتخاذ ما يلزم حيال الواقعة وتكليف النظافة الحضارية والشئون القانونيه بالتواجد.

النقل اصابة الاعلام الإسعاف مستشفى بالاسكندرية طريق تصادم

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 لاستخراج نتيجة الترم الأول برقم الجلوس

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم فقط.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى

الآن رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادى 2022 الترم الأول

«ظهرت الآن».. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط على بوابة التعليم الأساسى

مصرع شخص وإصابة 16 بانقلاب أتوبيس «غرب الدلتا» بطريق الإسكندرية- مطروح (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

طه حسين فى القرن الحادى والعشرين

خيري حسن

سعد الدين الشاذلي.. الكبرياء.. الذى لا يغيب!

د. بهي الدين مرسي

كيف يغادر العظماء الحياة؟

ماجد حبته

حقوق الإنسان وأمواله المنهوبة

حسين دعسة

إعادة أممية لتعريف التقدم فى عالم يسوده القلق

لواء. محسن الفحام

جرائم الاخوان....وإنتصار الهوية

لواء.حمدى البطران

مشكلة الانتقال في الصعيد

د. أحمد مجاهد

المشاغب العبقري.. كيف حمل بيرم التونسى المعجون بـ«الفصحى» لواء شعر العامية المصرية؟

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعين ضابطًا عسكريًا فى البحرين لأول مرة

ناشطة أردنية تروى كيف تعرض هاتفها للاختراق عبر «بيجاسوس»

فلسطين: المواقف الدولية لا ترتقى لمستوى بشاعة جرائم الاحتلال