مصرع وإصابة عاملين قمامة إثر اصطدام سيارة أثناء العمل شرق الإسكندرية

أعلنت شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة و المنوط بها أعمال النظافة بالإسكندرية، عن وفاة واصابة اثنين من عمال النظافة نتيجة اصطدام سيارة أجرة أثناء عملهما، بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث.

وتبين أن العامل الشحات جلال، لقي مصرعه متأثرا بإصابته، نتيجة اصطدام ميكروباص به بشارع 6 أكتوبر بالعوايد، وإصابة العامل أبو اليزيد أحمد، وقد تم ضبط المتهم و إيداعه قسم منتزه ثالث و جاري تحرير المحضر و استخراج تصريح الدفن، بينما تم نقل العامل المصاب إلى مستشفى شرق المدينة لاتخاذ اللازم معه.

ومن جانبه أكد أحمد شحاتة، مدير المركز الإعلامي للشركة، إن إدارة الشركة قامت بتوجيه ممثلي الشؤون القانونية والموارد البشرية على الفور لمكان الحادث لمتابعة وتسهيل كافة الإجراءات الأهلية المتوفى والمصاب.

كانت قد قررت نيابة سيدي جابر بالإسكندرية، التصريح بدفن جثة عامل نظافة بعد أن لقي مصرعه في حادث تصادم سيارة أثناء عمله، والتحفظ على السيارة وقائدها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وبيان إن كان هناك شبهة جنائية من عدمه، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

وتلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدى جابر، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوفاة عامل نظافة أثناء عمله اثر اصطدام به سيارة مسرعة بمنطقة سموحة دائرة قسم الشرطة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وسيارة الاسعاف الي مكان الواقعة، بالمعاينة والفحص تبين وجود جثة المدعو مختار عبد المقصود، 42 سنة، عامل نظافة، مسجاة على الأرض بالطريق العام مصابة بكسور وكدمات وعلى اثرها لقي مصرعه، وبسؤال شهود العيان قرر ا أثناء قيام المجني عليه بكنس الشارع جاءت سيارة ملاكى بيضاء اللون مسرعة وقامت بصدمة مما ادي الي وفاته، تم نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة، وتحررت المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

وفي نفس السياق أعلن المركز الإعلامي لشركة نهضة مصر المسئولة عن أعمال النظافة العامة بالإسكندرية، عن استشهاد أحد عمال النظافة، وأكد أحمد شحاتة مدير المركز الإعلامي للشركة، أن سيارة مسرعة قامت بالاصطدام بعامل النظافة بشارع النقل والهندسة بمنطقة سموحة، قد انتقلت روح العامل الى رحمه مولاه.

وأشار شحاته علي الفور تم إخطار شرطة النجدة قسم سيدي جابر علي الفور بالواقعة، وكلف المهندس محمد عبد اللطيف، العضو المنتدب للشركة باتخاذ ما يلزم حيال الواقعة وتكليف النظافة الحضارية والشئون القانونيه بالتواجد.