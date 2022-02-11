«الزراعة»: استخدام 1.5 مليون جرعة للتحصين ضد «الجلد العقدي» للماشية وجدري الأغنام

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجمالي عدد الجرعات التي تم استخدامها للتحصين، ضمن الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي للماشية وجدري الأغنام للضأن، والتي بدأت في 22 يناير الماضي، حوالي مليون و582 ألف و623 جرعة للأبقار والاغنام والماعز، على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة، أن ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لتحصين الماشية، على مستوى الجمهورية، لحماية الثروة الحيوانية، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أنه تم منذ بداية الحملة وحتى الآن، تحصين حوالي مليون و 138 ألف و29 جرعة للأبقار، و379 ألف و342 جرعة للأغنام، و65 ألف و252 جرعة للماعز.

وأوضح محمود، أن الحملات والتي يتم تنفيذها من خلال اطباء مديريات الطب البيطري بالمحافظات والإدارات التابعة لها، تتم من خلال لجان ثابتة متمركزة في تجمعات مربي الماشية والأسواق، كما تجوب جميع المراكز والقرى بجميع المحافظات، لترقيم الماشية وتسهيل عمليات التحصين لكافة الرؤوس، بهدف انجاح الحملة، لافتا إلى أنه يتم خلال هذه الحملات، تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وناشد رئيس الهيئة، كافة المربين بالتعاون مع الحملة، والتواصل مع الإدارات البيطرية، لتحصين ماشيتهم، لحمايتها والحفاظ على ثروتهم الحيوانية.

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية والإدارة المركزية للطب الوقائي تنفيذ خطة تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية، وعمليات الإجراءات الإحترازية التى يتم اتخاذها للتصدي للبؤر المرضية التي قد تظهر، وسرعة الكشف عن البؤرة، واحتوائها لمنع انتشار المرض