تحقيقات في انفجار أسطوانتيِّ غاز وحريق منزلا بالأقصر

تباشر النيابة العامة، اليوم الجمعة، التحقيق في انفجار أسطوانتيِّ غاز وحريق منزل بالكامل في محافظة الأقصر، وانتدبت خبير المعمل الجنائي وطلبت صاحب المنزل لسؤاله.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي رجال الحماية المدنية، إخطارًا بنشوب حريق بمنزل خلف أحد مساجد بمدينة إسنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لموقع الحريق للسيطرة عليه قبل امتداده للأماكن المجاورة، وتمت السيطرة على الحريق، عقب التهامه جميع محتويات المنزل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.