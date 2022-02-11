الذرة بـ 5550 وكورن فلاك بـ 6050.. أسعار الأعلاف في الأسواق
واصلت أسعار الأعلاف اليوم الجمعة، استقرارا في الأسواق مع ارتفاع طفيف من بعض الأنواع الأخرى، حيث سجل سعر طن الذرة ”أرجنينى “ : 5550 جنيها، بينما سجل سعر طن الذرة “برازيلي”: 54550 جنيها، فيما بلغ سعر طن الذرة ” أوكراني“: 5350 جنيها، في حين بلغ سعر أردب الذرة الرفيعة ”محلى”: 880 جنيها.
وسجل سعر طن أعلاف كورن فلاك ”ذرة أرجنينى”: 6050 جنيها، وسجل سعر طن بذرة الصويا SB مستورد : 10500 جنيه، بينما سجل سعر طن كسب صويا محلى 44% : 9000 جنيه وسجل سعر طن كسب صويا 46% محلى : 9350، وسجل سعر طن صويا فول فات “بذرة مستوردة ” : 11600 جنيه، في حين صويا فول فات ”بذرة محلى ” : 11300 جنيه.
وبلغ سعر طن صويا هاى فات 43% ” بذرة مستوردة ” : 11400 جنيه، وبلغ سعر طن صويا هاى فات 43 % ” بذرة محلية ” : 11000 جنيه، في حين بلغ سعر طن كسب عباد +36% “مستورد”: 6100 جنيه، وبلغ رده بران ” محلى ” : 4100 جنيه، وسجل سعر طن جيلوتين ” مستورد ” : 15300 جنيه، وسجل سعر طن جيلوتين ” محلى”: 14900 جنيه، فيما سجل سعر طن النخالة الخشنة : 3800 جنيه ( الشيكارة زنة 40 كيلو موحد ) و 3700 جنيه للطن فى شمال سيناء، في حين سجل سعر حمل تبن القمح الجديد : 350 جنيها.
وبلغ سعر طن أعلاف دواجن بادى 23 % : 9100 جنيه، وبلغ سعر طن أعلاف نامى 21 % : 9000 جنيه، في حين بلغ طن ناهى 19% : ” 8900 جنيه، وبلغ طن بادى نامى : 8250 جنيها، فيما بلغ طن أعلاف بياض 18% : 7900 جنيه، وبلغ أعلاف بياض 17 % : 7750 جنيها، كما بلغ أسعار بياض 16 % : 7550 جنيها، فيما بلغ طن أعلاف بياض 14% : 7000 جنيه.