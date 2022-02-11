بحضور 1950مشاركًا.. «الشباب والرياضة» بالإسكندرية تطلق ماراثون مشى وجرى

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، انطلاق مهرجان رياضي “ماراثون مشى وجري”، نفذته مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير المديرية، بمشاركة ما يقرب من 1950مشاركا، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

مارثون بكورنيش الإسكندرية

وشارك فى الماراثون ولأول مرة نادى العاملين بمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، وبيت العيلة، وأكثر من هيئة شبابية ورياضية، وعدد من منظمات المجتمع المدني.

انطلق الماراثون من موقف سبورتنج حتى مكتبه الإسكندرية، وذلك بحضور ومشاركة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، والشيخ الدكتور إبراهيم الجمل ممثلا عن بيت العيلة، وعدد من قيادات مديرية الشباب والرياضية.

مارثون بكورنيش الإسكندرية

يأتي ذلك فى إطار مبادرة "إسكندرية بتبدع" التي تتضمن تفعيل كافة الأنشطة الرياضية والفنية والكشفية والثقافية و العلمية والتكنولوجية فى كافة الأماكن، ومنها الميادين والقرى الأكثر احتياجًا والأنشطة "الأونلاين" والمسابقات فى كافة المجالات بهدف تعظيم دور الرياضة فى حياة المواطن وتعريف المواطنين بكافة الانشطة المنفذة في كافة المجالات.

مارثون بكورنيش الإسكندرية



كما تأتى هذه المبادرة في إطار الخدمة المجتمعية وإحساس مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بالمسئولية تجاه المجتمع السكندري، حيث تتضمن مبادرة «إسكندرية بتبدع» أكثر من 160 نشاطا.

مارثون بكورنيش الإسكندرية