الجمعة 11 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الأمريكية تنصح رعاياها مجددا بمغادرة أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

 نصحت وزارة الخارجية الأمريكية، مجددا، الرعايا الأمريكيين الموجودين في أوكرانيا بمغادرتها على الفور في ظل زيادة الحشود الروسية على الحدود الأوكرانية.
كما حذرت الوزارة - في بيان اليوم - مواطنيها من السفر إلى أوكرانيا، بسبب التهديدات المتزايدة من الأعمال العسكرية الروسية.
وأضاف البيان أن هناك تقارير مستمرة بوجود حشود روسية على الحدود مع أوكرانيا؛ بما يشير إلى احتمال تنفيذ عمل عسكري كبير ضد أوكرانيا، وأن الأوضاع الأمنية، خصوصا على الحدود الأوكرانية وفي إقليم القرم ومناطق شرق أوكرانيا، لا يمكن التنبؤ بها وقد تتدهور بصورة غير متوقعة.
كما نبهت الوزارة من أنه قد يكون من الصعب إجلاء الأمريكيين لو قامت روسيا بغزو أوكرانيا، ودعت رعاياها المقيمين هناك أن يلتزموا بالخطط الطارئة، وألا يعتمدوا على مساعدة من الحكومة الأمريكية.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد دعا مواطنيه إلى سرعة مغادرة أوكرانيا، وقال "لا نتعامل ليس مع منظمة إرهابية، وإنما مع واحد من أكبر جيوش العالم، وهو موقف مختلف كثيرا وقد تتطور الأمور بسرعة كبيرة".
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد وافقت - في يناير الماضي - على المغادرة الطوعية للموظفين الأمريكيين، وأمرت بمغادرة أفراد الأسر الذين تنطبق عليهم الشروط من السفارة الأمريكية في العاصمة الأوكرانية كييف.

وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لن يرسل أي قوات أمريكية إلى أوكرانيا في أي حال من الأحوال، مشيرا إلى أن المواجهة المباشرة بين الأمريكيين والروس ستؤدي إلى حرب عالمية.

وقال بايدن في حديث لقناة "إن بي سي" نشرت مقتطفات منها ، إن "على المواطنين الأمريكيين أن يغادروا /أوكرانيا/ الآن".

وأضاف: "نحن لا نواجه منظمة إرهابية. نواجه واحدا من أكبر الجيوش في العالم. وهذا وضع مختلف تماما والأمور قد تتطور بشكل مجنون بسرعة".

 

أمن العسكري الحكومة صور روسيا أوكرانيا مغادرة وزارة الخارجية عسكرية زيادة الخارجية الامريكية وزارة الخارجية الامريكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم فقط.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 لاستخراج نتيجة الترم الأول برقم الجلوس

الآن رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادى 2022 الترم الأول

«ظهرت الآن».. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط على بوابة التعليم الأساسى

بعد اعتمادها رسميًا.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

طه حسين فى القرن الحادى والعشرين

خيري حسن

سعد الدين الشاذلي.. الكبرياء.. الذى لا يغيب!

د. بهي الدين مرسي

كيف يغادر العظماء الحياة؟

ماجد حبته

حقوق الإنسان وأمواله المنهوبة

حسين دعسة

إعادة أممية لتعريف التقدم فى عالم يسوده القلق

لواء. محسن الفحام

جرائم الاخوان....وإنتصار الهوية

لواء.حمدى البطران

مشكلة الانتقال في الصعيد

د. أحمد مجاهد

المشاغب العبقري.. كيف حمل بيرم التونسى المعجون بـ«الفصحى» لواء شعر العامية المصرية؟

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: المواقف الدولية لا ترتقى لمستوى بشاعة جرائم الاحتلال

لابيد: إيران تشكل خطرًا على العالم وليس إسرائيل فقط

بإجمالى 12 طائرة.. إسرائيل تسلم أمريكا 4 مقاتلات «F16»