الخارجية الأمريكية تنصح رعاياها مجددا بمغادرة أوكرانيا

نصحت وزارة الخارجية الأمريكية، مجددا، الرعايا الأمريكيين الموجودين في أوكرانيا بمغادرتها على الفور في ظل زيادة الحشود الروسية على الحدود الأوكرانية.

كما حذرت الوزارة - في بيان اليوم - مواطنيها من السفر إلى أوكرانيا، بسبب التهديدات المتزايدة من الأعمال العسكرية الروسية.

وأضاف البيان أن هناك تقارير مستمرة بوجود حشود روسية على الحدود مع أوكرانيا؛ بما يشير إلى احتمال تنفيذ عمل عسكري كبير ضد أوكرانيا، وأن الأوضاع الأمنية، خصوصا على الحدود الأوكرانية وفي إقليم القرم ومناطق شرق أوكرانيا، لا يمكن التنبؤ بها وقد تتدهور بصورة غير متوقعة.

كما نبهت الوزارة من أنه قد يكون من الصعب إجلاء الأمريكيين لو قامت روسيا بغزو أوكرانيا، ودعت رعاياها المقيمين هناك أن يلتزموا بالخطط الطارئة، وألا يعتمدوا على مساعدة من الحكومة الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد دعا مواطنيه إلى سرعة مغادرة أوكرانيا، وقال "لا نتعامل ليس مع منظمة إرهابية، وإنما مع واحد من أكبر جيوش العالم، وهو موقف مختلف كثيرا وقد تتطور الأمور بسرعة كبيرة".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد وافقت - في يناير الماضي - على المغادرة الطوعية للموظفين الأمريكيين، وأمرت بمغادرة أفراد الأسر الذين تنطبق عليهم الشروط من السفارة الأمريكية في العاصمة الأوكرانية كييف.

وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لن يرسل أي قوات أمريكية إلى أوكرانيا في أي حال من الأحوال، مشيرا إلى أن المواجهة المباشرة بين الأمريكيين والروس ستؤدي إلى حرب عالمية.

وقال بايدن في حديث لقناة "إن بي سي" نشرت مقتطفات منها ، إن "على المواطنين الأمريكيين أن يغادروا /أوكرانيا/ الآن".

وأضاف: "نحن لا نواجه منظمة إرهابية. نواجه واحدا من أكبر الجيوش في العالم. وهذا وضع مختلف تماما والأمور قد تتطور بشكل مجنون بسرعة".