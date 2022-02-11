الدفاع الروسية: 65 طائرة استطلاع أجنبية حلّقت قرب أجواء روسيا خلال أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 65 طائرة أجنبية أجرت عمليات استطلاع قرب الأجواء الروسية خلال الأسبوع الأخير.

وأوردت صحيفة "النجم الأحمر" التابعة لوزارة الدفاع الروسية بيانات تفيد بأن محطات الرادار الروسية رصدت 50 طائرة استطلاع و15 طائرة مسيرة بالقرب من الأجواء الروسية.

وأشارت بيانات وزارة الدفاع إلى أن المقاتلات الروسية أقلعت 3 مرات لمنع الطائرات الأجنبية من انتهاك الأجواء الروسية، وأن جميع التحليقات للطائرات الأجنبية تابعتها الرادارات الروسية.

وأكدت وزارة الدفاع منع وقوع أي انتهاك للأجواء الروسية.