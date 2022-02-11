كندا تطلب الانضمام إلى مشاورات أوروبا ضد الصين فى منظمة التجارة العالمية

قالت الحكومة الكندية، إنها طلبت الانضمام إلى المشاورات في إطار نزاع الاتحاد الأوروبي مع الصين في منظمة التجارة العالمية بشأن القيود التجارية المزعومة التي تفرضها بكين على ليتوانيا.

وذكر بيان صادر من الخارجية الكندية: "تعارض كندا الإكراه الاقتصادي وتقف مع الشركاء ذوي التفكير المماثل في دعم التجارة الدولية القائمة على القواعد مع منظمة التجارة العالمية في جوهرها".

وأضافت: "في هذا السياق، تشعر كندا بالقلق إزاء الإجراءات التجارية التي اتخذتها الصين مؤخرًا ضد سلع وخدمات ليتوانيا والاتحاد الأوروبي ذات المحتوى الليتواني، والتي يمكن أن تقوض النظام التجاري الدولي القائم على القواعد ومؤسساته".

وعلى صعيد آخر، سجلت السلطات الصحية الكندية، 17 ألفا و509 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 3 ملايين و33 ألفا و824 إصابة.

كما سجلت 166 حالة وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 33 ألفا و722 حالة وفاة.

يذكر أن رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، أعلن إصابته بفيروس كورونا (كوفيد-19)، لافتا إلى أن حالته جيدة.

وأوضح ترودو، زعيم الحزب الليبرالي الحاكم في كندا - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - أنه على ما يرام، وسيواصل عمله عن بعد هذا الأسبوع.

وكان ترودو في عزل صحي خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن ثبتت إصابة أحد أطفاله بالفيروس.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.