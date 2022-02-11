الجمعة 11 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الأركان اليمنى يحذر من بقاء ميناء الحديدة بقبضة الحوثيين

الحوثيين
الحوثيين

 حذر رئيس أركان الجيش اليمني، الفريق الركن صغير بن عزيز، من استمرار بقاء ميناء الحديدة خاضعا لسيطرة مليشيات الحوثي.


وقال بن عزيز عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن "ميناء الحديدة مازال تحت سيطرة ميليشيات القتل والتدمير الحوثية المدعومة من إيران ولن يحصد من ورائه اليمنيين إلا الشر"، وفقا لما أوردته قناة "اليمن الفضائية".


وتستخدم مليشيات الحوثي ميناء الحديدة لمهمتين عسكريتين، أولهما استقبال الأسلحة والمعدات التقنية والخبراء الأجانب الذين يتم تهريبهم، والأخرى استخدامه كقاعدة لانطلاق الهجمات البحرية الإرهابية ضد الملاحة الدولية، وهي أدلة أكدتها تقارير أممية مؤخرا.


يأتي ذلك عقب تصاعد عمليات إطلاق مليشيات الحوثي للزوارق والألغام البحرية لتهديد سفن الشحن انطلاقا من موانئ الحديدة الثلاثة الصليف، رأس عيسى، ميناء الحديدة لاستهداف الملاحة في البحر الأحمر.

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