الجمعة 11 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة شاب بخرطوش في مشاجرة ببورسعيد

اسعاف
اسعاف

شهدت منطقة الإسراء في بورسعيد حالة من الكر والفر إثر مشاجرة بين عدد من الشباب باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء.

واستقبل مستشفى السلام الدولي التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، المصاب «أحمد هشام علي» (19 عاماً) ومقيم في منطقة الإسراء بنطاق حي الزهور، مصاباً بطلق ناري خرطوش بالعين اليمنى.

على الفور، أجرى الأطباء بمستشفى السلام الإسعافات الأولية في قسم الطوارئ، وكذلك عمل الأشاعات المقطعية على العين والمخ، وذلك للتأكد من نوعية الإصابة ومدى تأثيرها على العين، تمهيدًا لنقل الحالة إلى مستشفى الرمد التخصصي للعيون.

نقل الحالة لمستشفى العيون التخصصي وتجهيز سيارة إسعاف لنقل المصاب بشكل آمن، ومن المقرر أن  تخضع الحالة لجراحة بعد عرضها على الأطباء الاستشاريين التابعين لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

تلقى اللواء حسني عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد، بلاغاً بالحادث، وعلى الفور تم تكليف فريق بحث جنائي للوقوف على الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة.

اطباء اجراءات الصحة مستشفى النيابة الأسلحة النارية شباب

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وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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