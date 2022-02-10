الجزائر تسجل 12 وفاة و518 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء اليوم الخميس، عن تسجيل 12 حالة وفاة و 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الصحة الجزائرية في بيانها اليومي بشأن الوضع الوبائي، أن إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إرتفع إلى 261638 إصابة فيما ارتفع ضحايا الفيروس إلى 6687.

وأشارت الوزارة إلى تماثل 416 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 173476، منوهة بتواجد 35 مريضا بمصلحة العناية المركزة.

وكانت الجزائر سجلت أمس الأربعاء 585 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، قالت في تقرير لها في وقت سابق اليوم الخميس، إن قارة إفريقيا تستطيع السيطرة على وباء كورونا هذا العام، إذا استمرت الاتجاهات الحالية.

وأكدت ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لإفريقيا بمنظمة الصحة، إن القارة الإفريقية أصبحت أكثر ذكاء وأسرع وأفضل في الاستجابة لكل طفرة من طفرات "كورونا".

هذا، وذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالى الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم حتى اليوم الخميس، ارتفع إلى 403 ملايين و218 ألفا و603 حالات .

وأفادت الجامعة بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و777 ألفا و206 حالات .

وأضافت الجامعة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت 77 مليونا و265 ألفا و134 حالة، في حين بلغت حصيلة الهند 42 مليونا و478 ألفا و60 حالة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل ب26 مليونا و972 ألفا و914 حالة.