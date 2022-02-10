إحالة 3 متهمين بالشروع فى قتل سائق بالتجمع للجنايات

قررت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، اليوم الخميس، إحالة ٣ أشخاص اعتدوا على سائق والشروع في قتله باستخدام سلاح أبيض "مطواة" لمحكمة الجنايات.

ووجهت النيابة لهم تهمة الشروع في قتل سائق بهدف سرقته تحت تهديد الأسلحة البيضاء.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة السائقين بالإكراه تحت تهديد الأسلحة البيضاء، وأقروا بتعديهم على المجني عليه وسرقة هاتفه المحمول ومبلغ ٢٤٠٠ منه، والتعدي عليه بسلاح أبيض عندما حاول الاستغاثة.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع من سائق يتهم ٣ أشخاص بسرقته والشروع في قتله، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.