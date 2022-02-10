«الدستور» تستعرض أنشطة «التضامن» خلال الأسبوع

تستعرض «الدستور» أبرز أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي خلال الأسبوع وذلك في الفترة من 5 فبراير إلى 10 فبراير.

السبت 5 فبراير

وزيرة التضامن تستعرض جهود الهلال الأحمر منذ انطلاق جائحة كورونا

استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود الهلال الأحمر المصري منذ انطلاق جائحة فيروس كورونا المستجد واستجابة المتطوعين في جميع محافظات الجمهورية وتقديم مختلف الاحتياجات الإنسانية وتخفيف العبء على أفراد المجتمع من خلال الخدمات الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والتوعية الصحية والدعم النقدي وتوفير حقائب النظافة الشخصية وحملات التعقيم والتطهير وتنظيم صفوف متلقي المعاشات.

https://www.dostor.org/3705502



الأحد 6 فبراير

«القباج» تفتتح «بيوت الطلبة» في الوادي الجديد بـ 10 ملايين جنيه

تضع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، حجر الأساس لمبنى مؤسسة التكافل الاجتماعي، بمحافظة الوادي الجديد، بتكلفة تبلغ ١٠ ملايين جنيه.

https://www.dostor.org/3706212

الاثنين 7 فبراير

«القباج»: منح «المكلفة» بمحو أمية 10 أطفال شهادة الخدمة العامة في قرى حياة كريمة

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك 100 ألف مكلفة خدمة عامة كل عام وكل من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم تحصلان على العدد الأكبر منهن.

وقد أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تشجيعًا للتوسع في إنجازات تعليم الكبار، يتم اتخاذ قرارين في هذا الشأن: أولهما أن كل مكلفة خدمة عامة تقوم بمحو أمية 10 أطفال في القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، سيتم إعفاء تلك المكلفة من الخدمة بعد المهمة، وستحصل مباشرة على شهادة اجتيازها الخدمة العامة.

https://www.dostor.org/3707372



الثلاثاء 8 فبراير

وزيرة التضامن: افتتاح حضانة أو أكثر في قرى حياة كريمة

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه خلال عام ونصف بلغ حجم تطوير الحضانات إلى ١٠٠٠ ومن المستهدف تصل إلى ٣٠٠٠ حضانة وذلك فى إطار حياة كريمة، مؤكدة أنه سيتم افتتاح حضانة أو أكثر في قرى حياة كريمة، كما أن هناك زيادة في الطلب على الحضانات خاصة فى المناطق المطورة ومنها الأسمرات.

https://www.dostor.org/3708603



الأربعاء 9 فبراير

7800 موظف خضعوا للكشف عن تعاطي المخدرات بدمياط

أشاد عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالتعاون مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ودعمها المستمر لبرامج وأنشطة الصندوق المنفذة على أرض على المحافظة، لافتا الى أن الخط الساخن "16023” لصندوق مكافحة الإدمان تلقى 2400 اتصال من أبناء المحافظة للعلاج من الإدمان على مدار عام 2021 وتم تقديم الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة من خلال مركز العزيمة التابع للصندوق ببورسعيد وفروع الخط الساخن بمستشفى المنصورة الجامعي ومستشفى الإسماعيلية العسكري.

https://www.dostor.org/3709740



الخميس 10 فبراير

«التضامن» تطلق أول معسكر لطلاب «قادرون باختلاف» في الجامعات المصرية

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، تحت رعاية نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أول معسكر للطلاب ذوي الإعاقة "قادرون باختلاف" في الجامعات المصرية داخل جامعة بورسعيد، وذلك لمدة يوم واحد، حيث نظمته وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة.

https://www.dostor.org/3710498