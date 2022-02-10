لافروف يعرب عن تشاؤمه إزاء نتائج محادثاته مع نظيرته البريطانية

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عن تشاؤمه إزاء نتائج محادثاته مع نظيرته البريطانية ليز تراس، وعدم إصغاء لندن إلى البراهين التي تقدمها موسكو.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته البريطانية في موسكو: "إذا رغبت بريطانيا في تحسين علاقاتها مع روسيا فإننا سنتعامل بالمثل"، مضيفًا : "بصراحة أشعر بخيبة أمل لأن حوارنا بمثابة حوار الطرشان، نتحدث لكننا لا نسمع بعضنا البعض"، لافتًا إلى المزاعم الغربية التي تتحدث عن أن روسيا تنتظر أن تتجمد الأرض في فصل الشتاء كي تدخل دباباتها أراضي أوكرانيا.

وتابع لافروف "أن الرئيس فلاديمير بوتين وغيره من المسؤولين الروس سبق أن قدموا توضيحات مفصلة جدًا بشأن التوترات الحالية بين موسكو والغرب، ولكنني شعرت بأن زملاءنا إما غير مطلعين على هذه التوضيحات المفصلة أو يتجاهلونها بالكامل".

وأكد أن بلاده لا ترغب في تهديد أحد، وإنما هي من تتلقى التهديدات، قائلاً بهذا الشأن: "نحن لا نرغب في تهديد أحد، أنظروا إلى التصريحات، لا يوجد فيها أي تهديد على الإطلاق، إنما هم يهددوننا".

واعتبر لافروف أن الغرب يستغل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لتعزيز التوتر مع روسيا، مضيفًا: "إذا قدَم الاتحاد الأوروبي ردًا جماعيًا فقط على طلب روسيا بشأن عدم قابلية الأمن للتجزئة، فإن الحوار لن يفلح"، مشيرًا إلى أن روسيا في حاجة إلى رد من كل دولة.