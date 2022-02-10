جونسون يعلن وصول 350 جنديًا بريطانيًا إضافيًا إلى بولندا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، خلال زيارة لبولندا أنّ نحو 350 جنديًا بريطانيًا إضافيًا وصلوا إلى هذا البلد، الخميس، وذلك على خلفية الأزمة مع روسيا في شأن أوكرانيا.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البولوني ماتيوس مورافيسكي "يجب أن نعمل معاً حالياً للتوصل إلى هدنة وإقناع الرئيس (الروسي) فلاديمير بوتين ببدء خفض التصعيد".

أضاف "جزء كبير مما تحدثنا عنه في نوفمبر أصبح ملموساً ولهذا السبب حطت فرقة الكوماندوس 45 البريطانية (من قوات البحرية)، في بولندا في وقت سابق اليوم".

وشدد قائلاً "لا نقبل بعالم يمكن فيه لجار قوي تخويف ومهاجمة جيرانه".

ودعا رئيس وزراء بولندا من جهته إلى الوحدة الأوروبية في مواجهة الأزمة الأوكرانية، وشكر جونسون على "دوره النشط" في هذا المجال.

واعتبر مورافيسكي أنه في مواجهة سياسة روسيا العدوانية حان الوقت "لأن يصحو العالم الغربي من نومه الجيوسياسي".

كان جونسون زار بروكسل صباح الخميس، وسيلتقي أيضاً الرئيس البولندي أندريه دودا ويقوم بزيارة الجنود البريطانيين المنتشرين في هذا البلد.

وينضم الجنود الـ350 الذين وصلوا الخميس إلى 150 آخرين تم نشرهم في بولندا في ديسمبر على حدود بيلاروس و150 جنديًا يسهمون في تعزيز الوجود المتقدّم لحلف شمال الأطلسي.