تأجيل محاكمة المتهمين بقتل «فتاة المول» لأول مارس

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، تأجيل قضية مقتل نجلاء نعمة الله، المعروفة إعلاميًا بقضية «فتاة المول» إلى جلسة الأول من مارس المقبل، لاستكمال المرافعات من هيئة الدفاع، بعد سماع اليوم لأعضاء اللجنة الثلاثية المسؤولون عن تقرير الطب النفسي للمتهمين الأول والثاني.

قضية فتاة المول



وأجرت «الدستور» بثا مباشرا من أمام محكمة الإسكندرية لرصد تفاصيل جلسة اليوم.

قضية فتاة المول

وقال «عبده النيلي» أحد أعضاء المدعين بالحق المدني عن المجني عليها نجلاء نعمة الله، إنه تم اليوم مناقشة اللجنة الثلاثية من قبل هيئة المحكمة، حيث جاءت التقارير الطبية ان المتهمة لا تعاني من اي اضطرابات نفسية وعقلية، مشيرًا إلى ان التقرير جاء عقب عرض المتهمين على مستشفى العباسية لمدة 11 يوما، وتم اكتمال مدة الـ45 يوم بمستشفى المعمورة بالإسكندرية.

قضية فتاة المول

وأوضح لـ «الدستور» أنه عقب مناقشة المحكمة للجنة الثلاثية بشكل مفصل للتقرير الطبي النفسي، تم تأجيل القضية حتى الأول من مارس المقبل لاستكمال المرافعات من جميع هيئات الدفاع، من دفاع المتهمين، والمدعين بالحق المدني للمجني عليها.