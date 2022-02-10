اجتماع تنسيقى لتسلم أعمال المرحلة الأولى لمشروع الهوية البصرية بأسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، السكرتير العام اللواء حازم عزت بعقد اجتماع تنسيقي بين الجهات المنفذة مع متابعة ما تم تنفيذه في المرحلة الأولى، وأيضاً الاستعداد لبدء تنفيذ المرحلة الثانية لتطبيق تصميمات الهوية البصرية التي قامت بإعدادها الجامعة الألمانية وجارى تنفيذها بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الداخلية والإسكان ومحافظة أسوان.

جاء ذلك استكمالاً للجهود المبذولة من محافظة أسوان لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الأخيرة للمحافظة بتنفيذ مشروع الهوية البصرية.

وأكد حازم عزت، السكرتير العام لمحافظة أسوان بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان جارى إعداد قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة عن الأعداد المستهدفة لتنفيذ مشروع الهوية البصرية بها فيما يتعلق بالمتبقي من وسائل النقل الجماعية بعد إنهاء 1250 سيارة ميكروباص وتاكسي، علاوة على المراكب الشراعية والفلوكة والمستهدف منها 1061 قارب لإدراجهم ضمن المرحلة الثانية من المشروع.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة والأثار والهوية البصرية لمراجعة واستلام الأعمال التي تمت في المرحلة الأولى، علاوة على التنسيق مع الجامعة الألمانية لعرض رؤية المحافظة من أجل إجراء بعض الإضافات للتصميمات بما يتواكب مع التراث والثقافة والفنون الأسوانية.