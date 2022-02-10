الخميس 10 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ السويس: تطوير طريق مصر إيران أول مارس

اجتماع محافظ السويس
اجتماع محافظ السويس

أكد اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، اليوم، خلال لقاءه رئيس منطقة تعمير السويس الانتهاء من التنسيق مع جميع الجهات المعنية والمرافق العامة والشركات المتواجدة على طريق مصر وسرعة نقل جميع مسارات المرافق العامة الخاصة بهذه الجهات والشركات، والبدء في أعمال التطوير ورفع كفاءة وتوسعة ورصف طريق مصر إيران أول مارس 2022.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ السويس لواء عبدالمجيد صقر بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام محافظة السويس، اليوم، لمتابعة الاعمال القائمة لتطوير طريق مصر إيران بحضور الدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد ووليد شوقي رئيس حي عتاقة والمهندسة منال سيد رئيس جهاز تعمير السويس والمهندس حمدي جابر رئيس شركة النصر للأسمدة.

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واستمع اللواء عبدالمجيد صقر لشرح الجهات المعنية والشركات حول مسار المرافق العامة التابعة لهم قبل بدء تطوير الطريق.

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واكد محافظ السويس لواء عبدالمجيد صقر علي جميع الجهات المعنية سرعة الانتهاء من التنسيق لنقل المرافق وعمل المخطط العام والبدء في العمل لمنع دخول سيارات النقل الثقيل وسط المدينة، بالإضافة الي تسهيل الحركة المرورية ومنع اي اختناقات على الطريق والطرق المجاورة له حيث يربط طريق مصر إيران بين طريق السويس الأدبية السخنة بطريق مصر السويس والذي يعد محورا مروريا مهما للمنطقة، والذي يخدم قطاعات كثيرة والشركات والمشروعات الصناعية والهيئات والمدن السكنية.

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ويشمل التطوير توسعة ورصف الطريق ومناطق خدمات ومسطحات خضراء وحدائق عامة ومحاور مرورية تربط بين طرق السويس الداخلية والرئيسية.

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حضر اللقاء كل من ممثلي ومديري المديريات والمرافق الحيوية والطرق والجهات المعنية والشركات ومحطات نقل، وتوليد الكهرباء وفرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمدن القناة .

مصر لقاء إيران محافظة الداخلية خدمات طريق الكهرباء الرئيس السويس

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