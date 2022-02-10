سفيرنا لدى روسيا يتابع احتجاز شحنات من صادرات البرتقال المصرية بالموانئ

اجتمع السفير نزيه النجاري، سفير مصر في موسكو، أمس الأربعاء، مع نائبة رئيسة الهيئة الفيدرالية للرقابة على حماية حقوق المستهلك ورفاهة الإنسان إرينا براجينا، حيث تمت مناقشة أسباب فرض إجراءات احترازية مؤقتة بتعليق نسبة من صادرات البرتقال المصري إلى روسيا.

وقال السفير نزيه النجاري إنه تم البحث بشكل مفصل في الجوانب الفنية ذات الصلة، حيث تم الاتفاق على الإجراءات المطلوبة لإيجاد حل لهذه المسألة.

وأوضح السفير المصري أنه تم تأكيد الاهتمام المشترك من قبل الجانبين بالعمل على تسوية الأمر بأسرع ما يمكن، خاصة على ضوء العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين.

وأجرت سفارة مصر في موسكو عدة اتصالات، وعقدت عدة اجتماعات بالفيديو كونفرنس مع المسئولين والمعنيين في القاهرة بصادرات البرتقال لبحث الحلول المطلوبة، ونقل وجهة النظر المصرية للجانب الروسي.