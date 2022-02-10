الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفيرنا لدى روسيا يتابع احتجاز شحنات من صادرات البرتقال المصرية بالموانئ

نزيه النجاري
نزيه النجاري

اجتمع السفير نزيه النجاري، سفير مصر في موسكو، أمس الأربعاء، مع نائبة رئيسة الهيئة الفيدرالية للرقابة على حماية حقوق المستهلك ورفاهة الإنسان إرينا براجينا، حيث تمت مناقشة أسباب فرض إجراءات احترازية مؤقتة بتعليق نسبة من صادرات البرتقال المصري إلى روسيا.

وقال السفير نزيه النجاري إنه تم البحث بشكل مفصل في الجوانب الفنية ذات الصلة، حيث تم الاتفاق على الإجراءات المطلوبة لإيجاد حل لهذه المسألة.

وأوضح السفير المصري أنه تم تأكيد الاهتمام المشترك من قبل الجانبين بالعمل على تسوية الأمر بأسرع ما يمكن، خاصة على ضوء العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين.

وأجرت سفارة مصر في موسكو عدة اتصالات، وعقدت عدة اجتماعات بالفيديو كونفرنس مع المسئولين والمعنيين في القاهرة بصادرات البرتقال لبحث الحلول المطلوبة، ونقل وجهة النظر المصرية للجانب الروسي.

روسيا سفير مصر البرتقال صادرات البرتقال المصرية نزيه النجاري سفارة مصر موسكو

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