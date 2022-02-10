الخميس 10 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الزراعة يؤكد سلامة شحنات البرتقال الموقوفة فى روسيا

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جيورجي بوريسينكو السفير الروسي بالقاهرة بحضور الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء والدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية لبحث التعاون الزراعي بين البلدين وحل مشاكل الصادرات الزراعية بين البلدين.

وأكد وزير الزراعة سلامة شحنات البرتقال المصري التي تم إيقافها مؤخرا في روسيا ومطابقاتها كل المعايير الفنية الدولية بما في ذلك كافة القواعد الفنية الروسية، موضحا أن مصر تسعى إلى زيادة التبادل التجاري مع روسيا وإزالة أي عقبات تعرقل هذا التعاون خاصة في مجال تبادل السلع الزراعية.

وشدد «القصير» على ضرورة وجود تواصل مستمر بين الجانبين للتعامل الفوري مع أي مشاكل طارئة، إلى أهمية أن يقوم الجانب الروسي بإخطار الجانب المصري بالتشريعات الجديدة التي تتعلق بدخول السلع الزراعية المصرية الى الأراضي الروسية، لافتا إلى أن مصر حريصة على سلامة منتجاتها من السلع الغذائية على كل من المستويين المحلي والتصديري وتطبيق أعلى المعايير والمواصفات الفنية على صادرات مصر الزراعية.

وأكد وزير الزراعة للسفير الروسي أهمية وجود نقاط تواصل سريعة ولجان فنية من الجانبين لحل المشاكل الفنية الطارئة ولمنع تكرارها مستقبلا.

ولفت «القصير» إلي عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين وتوافق الرؤى بين القيادة السياسية بين مصر وروسيا، مشيرا إلى أن هذه العلاقات شهدت تطورا كبيرا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

القصير سلامة شحنات البرتقال المصرى ومطابقتها للمعايير

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وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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