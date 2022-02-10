حبس شقيقين طعنا آخرين في مشاجرة بدار السلام

قررت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم الخميس، حبس شقيقين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بطعن آخرين في مشاجرة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت النيابة طلبت الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين بجروح قطعية متفرقة بالجسم، إثر تشاجرهم مع شقيقين، بسبب خلافات سابقة بينهم، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان.

وتمكنت مباحث القاهرة، من ضبط طرفيّ مشاجرة تسببوا في إطلاق النيران وإصابة آخرين في منطقة دار السلام.

وتبلغ لقسم شرطة دار السلام من أحد المستشفيات، باستقبالها شخصين، مصابان برش خرطوش بالجسم.

وبالانتقال والفحص، تبيَّن حدوث مشادة كلامية بينهم وبين شقيقين، أحدهما مصاب بجروح بالجسم، لخلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض بالضرب مما نتج عنها إصابة أحد الأشخاص من الطرف الثاني، فقام على إثرها شقيقه بإحضار سلاح عبارة عن "فرد خرطوش" وإطلاق أعيرة نارية تجاه الطرف الأول محدثًا إصابتهما المُشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط طرفيّ المشاجرة، وبحوزة أحد الشقيقين السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.