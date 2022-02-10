الخميس 10 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الكردستانى العراقى»: مرشحنا للرئاسة غير معلوم حتى الآن

الحزب الديمقراطي
الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي

طرح الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي، اليوم الخميس، بدائل عدة لحسم مرشح رئيس الجمهورية، مستبعدًا اللجوء للمعارضة.

وأكد سكرتير المكتب السياسي للحزب فاضل ميراني، أن المشكلة حول "زيباري" ليست ملفات فساد وإنما سوء إدارة مالية، بحسب ما شاهدته بالملف الأولي، حيث إن الكادر الإداري الموجود بالوزارة هو المسؤول عليه"، لافتًا إلى “أننا بانتظار صدور قرار المحكمة يوم الأحد المقبل، لذلك يجب أن يكون لدينا مرشح احتياط  أفضل سواء اتفقنا مع الاتحاد أم لا، أو إذا قررت المحكمة رد الدعوى أم لا” حسبما ذكرت الوكالة الرسمية العراقية. 

وأوضح أن الرئيس مسعود بارزاني، سيستقبل الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، لمناقشة مرشح رئيس الجمهورية، معربًا عن أمله، أن "يكون الاجتماع جيدا، وبعد هذه المقابلة سيجتمع المكتب السياسي للحزب مع الاتحاد الوطني للتباحث والاتفاق على طريقة لتعويض الاتحاد أو طرح مرشح مشترك".

وأضاف: "مرشحنا غير معلوم حاليًا وهناك احتمال كبير أن يكون فؤاد حسين أحد المرشحين"، مشددًا على "ضرورة وحدة الصف الكردي". 

ورجح أن "يتم الاتفاق على مرشحين"، موضحًا أنه "في السنوات السابقة كان منصب رئيس الجمهورية من حصة الاتحاد، لذلك فلتكن الأربع سنوات القادمة من نصيب الحزب الديمقراطي، والاتحاد الوطني يأخذ باقي المناصب الأخرى".

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