الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز جزار لاتهامه بذبح الماشية داخل منزله بالشرقية

حبس
حبس

أمرت جهات التحقيق بالشرقية، اليوم الخميس، بحجز جزار متهم بذبح الماشية في منزله واعتماد اللحوم بأختام مزورة خارج المجازر الحكومية، على ذمة استكمال التحقيقات.

وخلال حملة أمنية لمباحث التموين جرى ضبط جزار لقيامه بذبح المواشي داخل منزله بدون ترخيص وضبط ختم لحوم مزيف ومادة حمراء مجهولة تستخدم لختم اللحوم و65 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية غير صالحة للاستخدام الآدمي وتم تحرير محضر بالمخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وذلك لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

الشرقية أختام مزورة الماشية ذبح الماشية اللحوم

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وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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