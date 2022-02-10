الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

16 فبراير.. نظر تجديد حبس المُحلل الشرعي محمد الملاح

محمد الملاح
محمد الملاح

حددت محكمة القاهرة الجديدة، جلسة 16 فبراير الجاري لنظر أمر تجديد حبس المحلل الشرعي محمد الملاح، أمام قاضي المعارضات.

ونسبت النيابة لـ"الملاح" تهم نشر أخبار كاذبة، والتعدي على قيم ومبادئ المجتمع المصري، وتزوير في أوراق رسميّة.

وأمرت النيابة العامة، في وقت سابق حبس المتهم محمد الملاح لإذاعته أخبارًا كاذبة واعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وقالت النيابة في بيان لها، إنها تلقت بلاغًا في مطلع شهر نوفمبر من العام الماضي في أعقاب ظهور المتهم المذكور ببرنامج تليفزيونيٍّ ادَّعى خلاله سبق زواجه بثلاث وثلاثين امرأةً مطلقةً طلاقًا بائنًا بينونة كبرى حتى يحل لأزواجهن ردّهن مرة أخرى، وأنه أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للترويج لهذا الغرض، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

النيابة تجديد حبس المحلل الشرعي محمد الملاح قاضي المعارضات

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