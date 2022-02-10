خدمات علاجية وقروض للمتعافين.. أبرز أنشطة علاج الإدمان خلال فبراير

أجرى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، العديد من الأنشطة منذ بداية فبراير الجاري، نستعرضها في التقرير التالي:

خدمات علاجية لـ188 مريض إدمان

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه يتم تنفيذ برامج توعوية متكاملة عن أضرار الإدمان تستهدف المراحل العمرية المختلفة في مناطق بديلة العشوائيات لبناء المهارات الحياتية للنشء والشباب بهدف تمكينهم من رفض ومقاومة إغراءات الوقوع في براثن المخدرات.

https://www.dostor.org/3701720

تجنب عقوبة الفصل من الوظيفة

يطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي، بثا مباشرا غد الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساءً على الصفحة الرسمية للصندوق بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حول كيفية علاج الموظف متعاطي المخدرات، لتجنب الفصل من العمل في حال التقدم طواعية للعلاج من الإدمان من خلال الخط الساخن 16023، حتى في ظل تطبيق القانون حاليًا، طالما أنه تقدم من تلقاء نفسه للعلاج قبل نزول حملات الكشف إلى مكان عمله وخضوعه لتحليل الكشف عن التعاطي.

https://www.dostor.org/3704024

إنشاء مركز لعلاج الإدمان بدمياط

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أنه بناءً على توجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تم تخصيص مبنى للصندوق بالمحافظة لإنشاء مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال تقديم الخدمات العلاجية وفقًا للمعايير الدولية مجانًا على غرار مراكز العزيمة التابعة للصندوق بالعديد من المحافظات.

https://www.dostor.org/3709729

شروط الانضمام لمبادرة «اتعلم حرفة»

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، التعاون مع عدة جهات لتنفيذ مبادرة بداية جديدة أو «اتعلم حرفة» لتوفير فرص عمل للمتعافين من الإدمان من خلال الخط الساخن للصندوق، بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي لتنفيذ بعض المشروعات المناسبة لهم ولقدراتهم.

https://www.dostor.org/3709858