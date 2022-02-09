الأربعاء 09 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

علاج الإدمان: تخصيص مبنى لإنشاء مركزا للعلاج من المخدرات بدمياط

عمرو عثمان
عمرو عثمان

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أنه بناء على توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تم تخصيص مبنى للصندوق بالمحافظة لإنشاء مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال تقديم الخدمات العلاجية وفقا للمعايير الدولية مجانا على غرار مراكز العزيمة التابعة للصندوق بالعديد من المحافظات.

وأشادت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بجهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، لتوعية العاملين بالقانون، والتصدى لظاهرة تعاطى المخدرات للحد من الحوادث والمشكلات التى يتسبب فيها العنصر البشرى نتيجة تعاطيه للمواد المخدرة، مشيرة إلى أن توفير الخدمات العلاجية فى سرية تامة للموظفين المبادرين بذلك تُعد فرصة كبيرة لمساعدتهم فى تخطى مرحلة الإدمان والحفاظ على وظائفهم، كما دعت ممثلى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بنقل ضوابط هذا القانون إلى العاملين بالمؤسسات التى يرأسوها.

جاء ذلك خلال تنظيم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، ندوة بالتعاون مع محافظة دمياط لتعريف القيادات والموظفين بديوان عام المحافظة  بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد.

وتضمن القانون، إذا تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد الهرب منه بغير عذر مقبول، فإن ذلك يُعد سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة، فى حين تنص المادة رقم 6 على أنه من يسمح متعمدًا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهاز الإداري للدولة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه‪.

وأعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن إجمالى عدد المراكز العلاجية التابعة للصندوق والجهات الشريكة مع الخط  الساخن الى 28 مركزا علاجيا متخصصا فى 17 محافظة حتى الآن.

وزيرة التضامن محافظة دمياط علاج الإدمان وزارة التضامن التضامن الاجتماعي المبادرة الرئاسية

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