حركة تنقلات بين رؤساء القرى ونواب المدن في قنا (خاص)

أصدر اللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، القرار رقم 52 لسنة 2022، والخاص بحركة تنقلات رؤساء ونواب القرى والمدن في قنا.

ونصت المادة رقم 1 على تكليف رفاعي أحمد عبداللاه، رئيسا لقرية أبنود في قنا، والهاني دشناوي موسي، رئيسا لقرية أبوشوشة في أبوتشت، وحسنية حسن محمد، رئيسا لقرية الشيخية في مركز قفط، وعلاء راشد عبدالعزيز، رئيسا لقرية القلعة في قفط وشعبان عبد القادر حسين، رئيسا لقرية المراشدة في الوقف، وعزت أحمد عمر، رئيسا لقرية فاو قبلي بمركز دشنا، ومحمود قاسم رضوان، رئيسا لقرية السمطا في دشنا، وأحمد عبدالفضيل محمد، رئيسا لقرية بهجورة في نجع حمادي، ومحاسن محمود الصاوى، رئيسا لقرية العسيرات بفرشوط، ومحمد عبدالحفيظ أبوالفضل، رئيسا لقرية الكوم الاحمر بفرشوط، وعبير عبدالرحمن فهمي، رئيسا لقرية الحلفاية بحرى بنجع حمادي، وياسر عبدالعليم عبد الحافظ رئيسا لقرية الغربي بهجورة بنجع حمادي، وعبير عبدالحافظ محمود، رئيسا لقرية الرحمانية قبلي بنجع حمادي، ومنال همام أحمد، رئيسا لقرية السلامية بنجع حمادي، وربيع منصور عبدالله، رئيسا لقرية القارة في أبوتشت، وحسني عبدالرحيم طه، رئيسا لقرية قصير بخانس في أبوتشت، وزينب على ابراهيم، رئيسا لقرية بخانس في أبوتشت، ومحمد راشد بكرى، رئيسا الشعانية بنجع حمادي، ومحمد محمود مغربي، رئيسا لقرية أبومناع بحرى بدشنا، وجبريل زيدان عبداللطيف، رئيسا لقرية الكلالسة في قوص، وخالد عبدالشافي محمود، رئيسا لقرية جراجوس في قوص، وخلف الله اليمني عبدالحكيم، رئيسا لقرية أبودياب غرب في دشنا.

كما نصت المادة رقم 2 على ندب، أحمد عبدالخالق بتيتي، للعمل رئيسا لقرية الأشراف في قنا، وياسر عبدالراضي حسن، رئيسا لقرية أولاد عمرو في قنا، وزين الدين أبوالحسن محمد، رئيسا لقرية الحراجية في قوص، وكارم سعد أحمد، رئيسا لقرية المحروسة في قنا، ومحمد غلاب عبيد يوسف، رئيسا لقرية الجبلاو في قنا، وحسام سيد حسن مبارك، رئيسا لقرية القناوية في قنا، وحمادة صلاح كامل، رئيسا لقرية أبومناع غرب في دشنا، وإسلام ابراهيم وهب الله، رئيسا لقرية الكلاحين في قفط، وأحمد عربي عابدين، رئيسا لقرية البراهمة في قفط، وفاطمة على محمد رئيسا لقرية طوخ في نقادة، ومحمد جلال محمود، رئيسا لقرية البحرى قامولا في نقادة، وحمدي سيد مبارك، رئيسا لقرية حجازة في قوص، ومحمد عبدالجابر عبداله، رئيسا لقرية خزام في قوص، وعبدالحليم حسين رزق، رئيسا لقرية دندرة في قنا، ورشا سلاوى، رئيسا لقرية اولاد نجم القبلية في نجع حمادي، وعبدالرازق عبدالله عبدالرازق، رئيسا لقرية هو بنجع حمادي، وأحمد محمود عبدالله، رئيسا لقرية العركي بفرشوط، وحسيبة سراج الدين عبدالرازقن رئيسا لقرية أولاد نجم بهجورة بنجع حمادي، ومحمد أبوالمجد محمد، رئيسا لقرية سمهود بأبوتشت.

كما قرر المحافظ تكليف عزت السيد محمد قناوى، نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، وخالد بهيج أحمد، نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والحسيني صبري أبوزيد، نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز دشنا، وفراج الوحش محمد، نائبا لرئيس الوحدة المحلية بمركز قوص، وقاسم عبدالراضي عبدالفتاح، نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز قوص.