القوى العاملة: تعيين 503 شباب والتفتيش على 236 منشأة عمالية بالفيوم

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم، بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 61 ألف جنيه كرعاية اجتماعية لـ24 عاملا غير منتظم، وصرف 6180 جنيها رعاية صحية لـ22 عاملا، فضلاً عن تسجيل 104 عمال جدد بالمنظومة.

وأشار الوزير، إلى أن المديرية قامت بتعيين 503 شباب، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1953 من راغبي عمل منهم 6 "قادرون باختلاف"، فضلا عن استخراج 396 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وقالت هناء عبد الفتاح مدير المديرية، في تقريرها للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يناير الماضي، إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 236 منشأة، وأسفر عن تحرير 9 محاضر للمنشآت المخالفة، فضلاً عن عمل 8 حملات تفتيشية، كما تلقت 22 شكوى عمالية، تم تسويتها بالكامل، وعقد 3 ندوات توعية للعمال.

وأضافت مدير المديرية، أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 107 منشأت، يعمل بها 2045 عاملا، وأسفر عن تحرير 20 محضراً للمنشآت المخالفة، وبحث شكوى، فضلاً عن متابعة أعمال التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم، قامت خلال شهر ديسمبر الماضي، بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع مليون و519 ألفاً و220 جنيها كرعاية إجتماعية لـ3011 عامل غير منتظم، وصرف 14 ألفاً و336 جنيها رعاية صحية لـ247 عامل، فضلاً عن تسجيل 150 عاملاً جديد بالمنظومة.

كما قامت بتعيين 556 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم شاب من ذوي القدرات، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1785 من راغبي عمل منهم 20 من ذوي القدرات، فضلا عن استخراج 643 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.