الخميس 10 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات تسجل 5 وفيات و1588 إصابة بكورونا فى 24 ساعة

الوضع الوبائي في
الوضع الوبائي في الامارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، عن تسجيل 5 حالات وفاة و1588 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة الإماراتية، في بيانها اليومي بشأن الوضع الوبائي، أن الإصابات الجديدة لجنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وأشارت الوزارة إلى أنه بلغ مجموع الحالات المسجلة 864.102 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات في الدولة 2278 حالة.

ولفتت إلى شفاء 2301 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 793.619 حالة.

ونوهت بأن الحصيلة الجديدة توصلت إليها بعد إجراء 527.913 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأهابت الوزارة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.

وكانت الإمارات سجلت، أمس الثلاثاء، 4 حالات  و1538 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى  2457 حالة شفاء.

 

إلغاء قيود الأنشطة والفعاليات

أكدت حكومة الإمارات، خلال الإحاطة الإعلامية الدورية للتعريف بآخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة، مساء أمس، انخفاض مؤشرات الوضع الوبائي لفيروس "كوفيد 19" في الدولة، وأعلنت إلغاء القيود على الطاقة الاستيعابية، وبتدرج على كل الأنشطة والفعاليات في مختلف المرافق الاقتصادية والسياحية والترفيهية، ومراكز التسوق، ووسائل النقل، للوصول إلى أقصاها بحلول منتصف فبراير الجاري.

كما أعلنت الحكومة عن أنه تقرر رفع الطاقة الاستيعابية القصوى للمناسبات الاجتماعية، المتمثلة في حفلات الأعراس والعزاء، ويترك تحديد الأرقام والنسب لها للمستوى المحلي في كل إمارة، إضافة إلى تقليل المسافة الآمنة بين المصلين في المساجد ودور العبادة إلى مسافة متر واحد.

وظهر فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

فيروس كورونا وزارة الصحة الإمارات عدد وفيات كورونا اصابات جديدة

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وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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