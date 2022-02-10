الخميس 10 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التخطيط»: إصلاحات جذرية لرفع قدرة الاقتصاد المصرى على امتصاص الصدمات

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

قالت الدكتورة ندى مسعود المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تم إطلاقه في أبريل الماضي؛ يستهدف للمرة الأولى القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة، وتساهم تلك الإصلاحات في زيادة مرونة الاقتصاد المصري ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية.

جاء ذلك خلال استقبال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفدًا باكستانيًا رفيع المستوى من مختلف إدارات الحكومة الباكستانية للاطلاع على الجهود المبذولة في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وإجراءات الإصلاح الاقتصادي، والتعرف على مبادرة "حياة كريمة".

 حضر اللقاء الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، وكل من الدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي للوزيرة، والسفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي، والدكتورة هبة مغيب، المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي، والدكتورة أسماء عزت، مدير مركز الحوكمة بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، واللواء محمود دياب، مدير المشروعات الإقليمية والخدمية بالوزارة.

وأوضحت الدكتورة ندى مسعود، أن البرنامج تم من خلال وضع خطة عمل باتباع النهج التشاركي عن طريق إشراك القطاع الخاص والخبراء ومجتمع الأعمال والوزارات المعنية.
من جانبها استعرضت الدكتورة هبة مغيب، مبادرة حياة كريمة، والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في الريف المصري، مؤكدة أن المبادرة تعد تطبيقًا فعليًا لمؤشر الفقر متعدد الأبعاد؛ وتتعدى أيضًا هذا المؤشر في تحسين جودة الحياة بصفة عامة. وأشارت إلى أن المبادرة تغطي خدمات الصرف الصحي والبنية الأساسية ومياه الشرب وشبكات الكهرباء والطرق وغيرها من الخدمات.

وأوضحت الدكتورة أسماء عزت، المهام التي يقوم بها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والذي يعد الذراع التدريبية لوزارة التخطيط، مشيرة إلى البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد على المستوى المحلي وللقارة الإفريقية، والشراكات مع أعرق المؤسسات التدريبية والعلمية الإقليمية والدولية.

التخطيط ندي مسعود الاصلاحات الهيكلية حياة كريمه تدريب

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وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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