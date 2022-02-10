الخميس 10 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تقديم أكثر من 10 آلاف جلسة علاج إشعاعي بمستشفى النصر ببورسعيد

الرعاية الصحية
الرعاية الصحية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن علاج أكثر من 600 مريض بنجاح تام وتقديم أكثر من 10000 جلسة علاج إشعاعي بأحدث التكنولوچيا الطبية في مجال العلاج الإشعاعي، بوحدة العلاج الإشعاعي بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، خلال عام.

وأشارت إلى أن وحدة العلاج الإشعاعي بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد تضم جهاز Elekta Model Synergy Platform، تقنية 3rd العلاج الإشعاعي ثلاثي الأبعاد، وتقنية IMRT العلاج الإشعاعي متعدد الشدة.

وأشارت إلى أن الوحدة تضم جميع خدمات وحدة العلاج الإشعاعي بالمستشفى تحت إشراف الدكتور جابر صالح ، وفريق متكامل من كوادر الأطباء والفيزيائين والفنيين في تخصص علاج الأورام بالإشعاع.

وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية، قد أعلنت عن نجاح إصلاح حول لمريض مصاب بخلل بالغدة الدرقية بمستشفي الرمد بورسعيد تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وقالت هيئة الرعاية الصحية، إنه حضر المريض البالغ من العمر 61 عامًا إلى مستشفى الرمد التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له، وتم تشخيص الحالة بأنه مصاب بخلل بالغدة الدرقية نتيجة مرض مناعي يصيب أنسجة العين المتشابهة مناعيًا مع أنسجة الغدة الدرقية، مما يسبب التهاب وتورم وتليف عضلات العين ويسبب حول رأسي وأفقي لعضلات العين.

وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أنه على الفور، تم ادخال المنتفع غرفة العمليات لإصلاح الحول الرأسي والأفقي، وبمتابعة الحالة بعد العملية تبين وجود تحسن ملحوظ لحالة المريض.

وقالت إنه تعد مثل هذه العمليات من أصعب عمليات الحول، حيث أن تليف عضلات العين يجعل حسابات زاوية الحول غير متوقعة والتليف والالتهابات تصيب عدد كبير من عضلات العين الأفقية والرأسية مما يسبب ازدواجية كبيرة في الرؤية للمريض.

وأشارت هيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أنه يتم التدخل الجراحي لمثل هذه الحالات علي مرحلتين أو ثلاث مراحل من الجراحات حتي يتم الإصلاح، ولكن تمت العملية علي مرحلة واحدة وبنجاح.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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