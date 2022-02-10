الخميس 10 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط مسجل خطر زور المحررات الرسمية وقلد الأختام الحكومية بالإسكندرية

حبس
حبس

ضبطت مباحث الأموال العامة، اليوم الخميس، مسجل خطر بالإسكندرية لتزويره للمحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية وترويجها عبر موقع “فيس بوك” لمن لديهم موانع قانونية. 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) بمزاولة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال ترويج أختام شعار الجمهورية المقلدة وكذا الأكلاشيهات المقلدة المنسوب صدورها لجهات حكومية على عملائه ممن تحول الموانع القانونية من حصولهم عليها بالطرق القانونية مقابل حصوله على مبالغ مالية والترويج لنشاطه عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك". 

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبطه حال تواجده بمحافظة الغربية لبيع عدد من الأختام المقلدة والمنسوب صدورها لجهات مختلفة، وبتفتيشه عُثر بحوزته على الأختام المشار إليها.. وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي وأنه يتخذ من مسكنه الكائن بمدينة الإسكندرية وكراً لممارسة نشاطه المؤثم، والذي يحتفظ بداخله على العديد من الأختام والأكلاشيهات المقلدة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهداف مسكنه وبتفتيشه تم ضبط 109 خاتم شعار الجمهورية مقلد منسوب لجهات مختلفة - كارت متابعة لقاح فيروس كورونا على بياض وممهور بأكلاشيه مقلد "معد للتزوير"- 5 شهادات مزورة منسوبة لجهات مختلفة – مجموعة من الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير - جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" وهاتف محمول بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على أدلة تُشير إلى نشاطه الإجرامي).

بمواجهته بالنشاط الإجرامي الذي يمارسه والأدوات المستخدمة في التزوير، والتي تم ضبطها بحوزته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث الأموال العامة مسجل خطر الإسكندرية تزوير المحررات الرسمية مكافحة جرائم الأموال العامة

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وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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