وفد طالبات جامعة قناة السويس يشارك بفعاليات فوج الفتاة الجامعية بالأقصر

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على مشاركة طالبات جامعتنا بفوج الفتاة الجامعية للجامعات المصرية، الذى ينظمه معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي تحت شعار «هي.. قادة وقيادة» بمحافظة الأقصر.

وأكد مندور على أن مشاركة الجامعة بالملتقى تأتي في إطار توجيه القيادة السياسية بأهمية دور المرأة في المجتمع، وتنمية وعي الفتيات في المرحلة الجامعية بانهم بناة المستقبل، وعلى أيديهم تبنى الأوطان، مشيرا إلى المكانة المتميزة التي تحتلها المرأة المصرية في كل مجالات العمل.

تأتى الفعاليات تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وبالاشتراك مع جامعة الأقصر برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، خلال الفترة من 9 حتى 13 فبراير الحالي، ويشارك به نحو 200 طالبة.

يشارك وفد الطالبات بإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية.

وفي سياق متصل قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن اختبارات "النات" تقلل خطر الإصابة بالفيروسات الثلاثة (HBV,HCV and HIV ) إلى درجه صفر في المئة، سعيا إلى تقديم خدمه طبيه متميزة للمرضى أعلن الدكتور ناصر مندور عن تشغيل جهاز "النات" بمعمل البيولوجية الجزيئية بالمستشفيات الجامعية.

وأضاف رئيس جامعة قناة السويس، أن اختبار "النات" يتميز عن غيره من وسائل التشخيص الدقيقة مثل "pcr and NGS" بأنه الأسرع والأرخص وتصل الدقة فى الاختبار إلى درجه قياس وجود واحد حامض نووي للفيروس في أنبوبة الاختبار، كما يمكن استخدامه فى تشخيص المرضى وتقاس القدرة التشخيصية لهذا الاختبار الهام بقدرته على تقليل الخطورة من انتقال العدوى فى الفيروسات وهى مهمه جدا لتفادي مرحله "window phase" فى تشخيص الفيروس.

وقام الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور عادل حسن المدير التنفيذي، للمستشفيات الجامعية بتشغيل جهاز النات الخاص بتحليل "pcr for HBV , HCV and HIV" لأكياس الدم من أجل نقل دم امن بنسبة 100% فى بنك الدم الرئيسي بمستشفيات جامعه قناه السويس بحضور مسؤلي الشركة المنفذة مع فريق العمل الجماعي من الأطباء والفنيين والتمريض

كما حرص مجلس إدارة المستشفيات الجامعية على تقديم الشكر لكل من الدكتورة فادية مصطفى رئيس قسم الباثولوجيا الاكلينيكية والدكتورة مها عناني مدير المعامل لجهودهم الكبيرة فى هذا الصدد.