الخميس 10 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد منطقة ميدان الثقافة بعد انتهاء أعمال التطوير

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

أجرى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها منطقة أسفل كوبري الثقافة بحي شرق سوهاج عقب انتهاء أعمال التطوير والتجميل بها، بحضور مسئولي حي شرق، وإدارة مرور سوهاج، والمهندسة عبير الطيب مسئول التنسيق الحضاري بديوان عام المحافظة.

ووجه المحافظ خلال الجولة الشكر للقائمين على تطوير وتجميل المنطقة المحيطة بالكوبري، مشددا على مسئولي الحي والمرافق والمرور بضرورة منع الإشغالات والباعة الجائلين من التواجد أسفل الكوبري، حفاظا على المظهر الحضاري، كما وجه بالعمل على تحقيق السيولة المرورية، خاصة في مداخل ومخارج الأماكن المخصصة لانتظار السيارات أسفل الكوبري، ورفع السيارات المخالفة فورا.
كماوجه " الفقي " باتخاذ الإجراءات الفعلية للبدء في أعمال تطوير نفق العروبة وحديقة الثقافة، كما تفقد المحاور المرورية المختلفة بالميدان وأماكن انتظار السيارات التي تتسع لعدد 120 سيارة، بالإضافة إلى أعمال تركيب بلاط الانترلوك بمحيط سلم المشاة.

يذكر أن الأعمال شملت " إنشاء الأرصفة وتركيب البردورات والانترلوك، وأعمال اللاندسكيب، وإنشاء مطبات صناعية ذات مواصفات قياسية، بالإضافة إلى أعمال التخطيط وإشارات المرور، وأعمدة الإنارة، وزراعة مساحات خضراء، ونباتات الزينة"، بتكلفة إجمالية للأعمال بلغت 6 مليون جنيه.

 

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