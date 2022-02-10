مرض تسبب في شهرته.. أبرز المعلومات عن كوكسال بابا الذي تصدر ترند «جوجل»

نشر المطرب الشعبي عمر كمال صورة له برفقة التركي كوكسال بابا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلق المطرب عليها، "لما أكون علي الله حكايتي وصاحبي يخرجني أسهر مع بنات"، ليتصدر كوسكال بابا محركات البحث على مدار الساعات الماضية ويكون ضمن الأكثر بحثا على جوجل.



وترصد "الدستور" في السطور التالية أبرز المعلومات عن كوسكال بابا.



- اسمه بكتاش أوغلو واشتهر باسم كوكسال بابا، ويصنف في العالم كبلوجر تركي.

- ولد كوكسال بابا عام 1975 ويبلغ من العمر 46 عاما، بمدينة طرابزون التي تقع على الساحل الشمالي لتركيا.

- يعاني من مرض وراثي نادر يؤثر على عملية النمو، وهو السبب وراء عملية النمو التي جعلته قصير القامة.

- يعد مظهر كوكسال بابا المميز سبب رئيسي في شهرته على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

- يقيم مع عمه لأنه والديه توفوا وتركوه وحيدا.

- يهوى لعبة الملاكمة واستطاع أن يكون ملاكمًا.

- فاز ببطولة الملاكمة التركية للناشئين لمدة ثلاث سنوات على التوالي، لكنه لم يستمر واعتزل الملاكمة عام 2010.

- بدأ كوكسال بابا في عالم مواقع التواصل الاجتماعي، عام 2015 بنشر مقاطع فيديو طريفة يرصد من خلالها تفاصيل يومه.

- أصبح لديه متابعين من مختلف دول العالم بالملايين.

- الفيديو الذي تسبب في شهرته، ظهر خلاله وهو يهاجم رجلًا أكبر منه من حيث الحجم في الشارع، وحينها نال الفيديو مشاهدات عديدة وصلت لأكثر من 6 ملايين مشاهدة.

- حصل على الدرع الذهبي من "يوتيوب" بعد تخطي قناته مليون متابع.

جدير بالذكر أن كوكسال بابا يعد من أشهر النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى العالم، من حيث أعداد المتابعين حيث تم استخدام صوره وفيديوهاته ككوميكس في مختلف المواقف الحياتية ما تسبب في شهرته داخل وخارج تركيا.