تشديدات أمنية قبل الحكم على 3 متهمين بخلية «داعش الجيزة الثانية»

شهدت الدائرة الثانية إرهاب، المُنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، تشديدات أمنية مكثفة قبل حكمها على 3 متهمين بخلية "داعش الجيزة الثانية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار.

وكشف أمر الإحالة، أنه في غضون الفترة من عام 2015 حتى 5 نوفمبر من عام 2016، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة بأن تولى قيادة وإدارة خلية بالجماعة المسماة داعش.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم الثاني انضم لجماعة إرهابية بأن الضم للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا مع علمه بأغراضها.