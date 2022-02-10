تحت شعار هي «قادة وقيادة».. جامعة كفرالشيخ تشارك في ملتقي الفتاة الجامعية

شارك وفد طلابي من جامعة كفرالشيخ في ملتقي الفتاة الجامعية تحت شعار هي "قادة وقيادة" والمقام بمدينة الأقصر في الفترة من 9 حتي 13 فبراير 2022م.

ويتكون وفد الجامعة من الطالبات روان محمد النحراوي كلية الألسن، وهاجر أشرف عبدالله كلية الذكاء الاصطناعي، وإسراء فؤاد بدير حنيش كلية التجارة، وأمنية فوزي فوزي كلية الألسن وهاني سالم عقبة مشرف الوفد.

يأتي ذلك في إطار حرص اهتمام إدارة الجامعة على مشاركة طلابها في مختلف الأنشطة الطلابية لتنمية مهاراتهم واستثمار طاقاتهم، في عديد من المجالات التي تساعد على تنمية الشباب اجتماعيًا وثقافيًا، كما تكسبهم مهارات وخبرات تفيدهم في حياتهم العملية.

كما أعلنت جامعة كفرالشيخ عن مشاركتها في "ملتقى الصداقة الدولي الأول لشباب الجامعات"، والذي تنظمه إدارة ونادي الطلاب الوافدين بجامعة المنصورة، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب واتحاد الطلاب جامعة المنصورة، خلال الفترة من 7 حتي 10 فبراير الحالي، بمناسبة احتفال جامعة المنصورة باليوبيل الذهبي بمناسبة مرور 50 عامًا على إنشائها تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بمشاركة الطلاب المصريين والوافدين بـ28 جامعة الذين يمثلون 36 دولة.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، اهتمام ودعم القيادة السياسية الرشيدة الطلاب الوافدين كونهم سفراء للجامعات المصرية في بلادهم، لافتًا أن جامعة كفرالشيخ تسعي لدمجهم مع الطلاب المصريين والاهتمام بالأنشطة الفنية والثقافية المقدمة لهم، وتحقيق التواصل بين الحضارات، وتبادل الخبرات بين الطلاب ونشر الثقافة، لأن تنوع الثقافات هو وسيلة للتعارف بين الشعوب.

وقال رئيس الجامعة إن الملتقى يهدف إلى تعزيز روح الصداقة والتضامن الإنساني، ويشارك في الملتقى الطلاب المصريون والوافدون من كل الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، والطلاب الدارسون بمصر من خلال برامج التبادل الطلابي.

من جانبه أوضح الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن خريطة الأنشطة الطلابية تشمل مشاركة طلاب الجامعة في عدة دورات تدريبية لتنمية مهاراتهم الشخصية والذاتية.

