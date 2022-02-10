الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أمطار وصقيع.. تفاصيل درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

الطقس
الطقس

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن طقسًا باردًا يسيطر على محافظات مصر نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يكون مائلًا للبرودة على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، فيما يكون شديد البرودة لدرجة الصقيع ليلًا على مختلف المحافظات، وجاءت تحذيرات هيئة الأرصاد من طقس اليوم الخميس بسبب انخفاض الحرارة بشكل ملحوظ، حيث تتكاثر السحب المتوسطة التي يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، تكون خفيفة إلى متوسطة تمتد إلى القاهرة الكبرى.

وأوضحت الهيئة أن طقس الخميس سيشهد أمطارًا متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، فيما تكون هناك أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء، كما تشهد مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء صقيعًا شديدًا.

وتكون درجات الحرارة اليوم كالتالي: 

في القاهرة الكبرى والوجه البحرى 16 درجة والصغرى 10، وفي السواحل الشمالية 16 درجة والصغرى 12، وفى جنوب سيناء 19 درجة والصغرى 14، وفى شمال الصعيد 17 درجة والصغرى 6، وفى جنوب الصعيد 19 درجة والصغرى 8 درجات.

ويشهد طقس غدٍ الجمعة شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة كالتالي:

في القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 درجة والصغرى 10، وفي السواحل الشمالية 18 درجة والصغرى 11، وفى جنوب سيناء 21 درجة والصغرى 13، وفي شمال الصعيد 19 درجة والصغرى 6، وفى جنوب الصعيد 21 درجة والصغرى 8 درجات.

ويشهد طقس السبت المقبل شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أن تكون درجة الحرارة كالتالي:

في القاهرة الكبرى والوجه البحرى 20 درجة والصغرى 11، وفى السواحل الشمالية 19 درجة والصغرى 13، وفى جنوب سيناء 22 درجة والصغرى 14، وفى شمال الصعيد 21 درجة والصغرى 7، وفى جنوب الصعيد 26 درجة والصغرى 10 درجات.

مصر ارصاد درجات الحرارة أنخفاض درجات الحرارة الوجه البحري

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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