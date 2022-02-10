الخميس 10 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

5 نصائح طبية للحفاظ على اليدين من الجفاف

اليدين
اليدين

أصبح غسل اليدين المتكرر واستخدام الكحول، عادة يومية ثابتة منذ تفشي فيروس كورونا الذي ضرب العالم منذ 2019، إلا أن الإفراط في غسيل اليدين قد يتسبب في  كثير من الأحيان إلى جفافهما.

ونستعرض في  السطور التالية، نصائح طبية لتخفيف الشعور بخشونة اليدين بسبب التطهير المستمر، وفقا لتقرير نشره موقع “indian express”.

تشارك أخصائية التغذية الماكروبيوتيك شونالي سابروال، روتينًا أساسيًا للعناية باليدين من شأنه التأكد من الشعور دائمًا بالنعومة والنضارة، حيث قالت "نظرًا لأن غسل اليدين بشكل متكرر واستخدام المطهرات هو طبيعتنا الجديدة ، فقد أصبح من المهم أن تعتني بيديك بشكل أكبر، ومن ابرز النصائح التي أشارت إليها هي:

استخدام الزيوت الطبيعية

في حالة عدم توفر إمكانية شراء المرطبات يمكن استخدم الكثير من الزيت على البشرة حيث أن الزيون بها مواد دهنية عالية تساعد علي ترطيب اليدين وجعلها ناعمة بشكل مقبول.

الترطيب

استخدام المرطب مرتين يوميًا، مرة قبل النوم بشكل أساسي تحافظ على نعومة البشرة ومواجهة الجفاف.

الواقي الشمسي

 الواقي الشمسي له دور كبير في ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف الذي تتعرض لها أثناء الخروج في الشمس، ويجب استخدامه مرتين على الأقل يوميًا للحفاظ على نضارة ونعومة البشرة.

الحفاظ عليها من المواد الكيميائية

إبعاد اليدين قدر الإمكان عن المواد الكيميائية مثل المنظفات المنزلية، يساهم بشكل كبير في الحفاظ على نعومة اليدين ويمكن ارتداء القفازت خلال التعامل مع تلك المواد.

استخدم قناع الوجه

يمكن استخدام قناع الوجه بإحدى اليدين مرة في الشهر، للحفاظ على نضارة البشرة ونعومتها.

أستخدام الزيوت الطبعية شعرت يديك بخشونة جفاف من الغسل الزائد مدار اليوم أخصائية التغذية الماكروبيوتيك شونالي سابروال

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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