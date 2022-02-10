الخميس 10 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«قصص جديدة».. مواعيد مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث

مسلسل أبو العروسة
مسلسل أبو العروسة

مواعيد مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث من الكلمات الأكثر رواجا حاليا عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الأيام القليلة الماضية منذ بدء عرض الحلقات الأولى من المسلسل في 29 يناير الماضي.

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير مواعيد العرض والقنوات الناقلة للمسلسل وسير الأحداث في الموسم الثالث.

مواعيد مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث

ولاقى مسلسل أبو العروسة ردود أفعال جماهيرية عالية بين المشاهدين ويتابعه الملايين في مواعيد عرضه المختلفة عبر شاشة dmc، حيث يعرض من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءا ويعاد في تمام الساعة الثانية صباحا والساعة الثانية عشر ظهر اليوم التالي وذلك على شاشة dmc فيما يعرض مرة أخرى عبر شاشة dmc دراما في تمام الساعة الحادية عشر مساءا ويعاد في تمام الساعة الثامنة صباحا والساعة الرابعة عصرا.

مسلسل أبو العروسة من المسلسلات التي تحكي عن حياة الأسر المتوسطة في المجتمع المصري دون تكلف في الأحداث لذلك حظى على رود أفعال قوية وقت عرض الموسمين الأول والثاني.

القنوات الناقلة مسلسل أبو العروسة وترددها 

يمكن لملايين من متابعي مسلسل أبو العروسة في مصر والوطن العربي ضبط تردد قنوات dmc عبر الإحداثيات التالية لمتابعة الحلقات:-

قناة dmc 

  • القمر الصناعي : نايل سات.
  • التردد: 12092.
  • استقطاب : رأسي.
  • معامل تصحيح الخطا : 6/5.
  • معدل الترميز : 27500.

قناة dmc  دراما 

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد : 11449.
  • استقطاب : أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ : 4/3.
  • معدل الترميز: 27500.

وذلك للحصول على شاشة ذات صوت وصورة ناقية بجودة HD للاستمتاع بمتابعة أحداث المسلسل دون تشويش طوال مواعيد العرض المختلفة السابق ذكرها حيث تتعرض الأحداث إلى قصص تهم الأسر المصرية بمختلف طبقاتها.

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مواعيد عرض أبو العروسة 3

 

أبطال مسلسل أبو العروسة 3

تحظى كافة مواعيد مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث على نسب مشاهدة عالية من قبل الجماهير حيث يشارك في بطولة المسلسل الفنانة سوسن بدر والفنان سيد رجب والفنان مدحت صالح والفنانة نرمين الفقي والفنانة رانيا فريد شوقي والفنان محمود حجازي والفنان ولاء الشريف والفنانة صفاء الطوخي والفنان أحمد صيام.

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مواعيد مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث مواعيد مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث أبو العروسة مسلسل ابو العروسه شاشة dmc dmc دراما

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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