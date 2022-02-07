الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مواعيد عرض وإعادة مسلسل أبوالعروسة الجزء الثالث

أبو العروسة
أبو العروسة

استطاع مسلسل أبوالعروسة الجزء الثالث أن يحقق نجاح جماهيري كبير منذ انطلاق أولى حلقاته، وذلك بعد النجاح الساحق الذي حققه خلال موسميه الأول والثاني، ما جعل الجمهور يتلهفون لمعرفة مواعيد عرض وإعادة مسلسل أبوالعروسة الجزء الثالث، لتصدر تريند محرك البحث العالمي جوجل.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل أبو العروسة

يذاع مسلسل أبو العروسة على شاشة قناة dmc منذ انطلاق أولى حلقات الموسم الأول وصولا للموسم الثالث، ويعرض من يوم السبت إلى يوم الأربعاء من كل أسبوع، وذلك في الساعة الثامنة مساءً ويتم إعادتها مرتين الأولى الساعة الثانية صباحا والثانية الساعة الثانية عشر ظهر اليوم التالي، فيما يتم عرض حلقات المسلسل على شاشة قناة dmc دراما الساعة الحادية عشر مساء ويتم إعادتها الساعة الثامنة صباحا والرابعة عصرا في اليوم التالي.

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تفاصيل أحداث مسلسل أبو العروسة ج 3 

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي يناسب كل أفراد الأسرة والفئات العمرية المختلفة، وبه لمسة كوميدية بطبيعة حال الأسرة المصرية، كما يناقش العديد من القضايا في آن واحد بشكل درامي محترف، مما جعله يحظى بقاعدة جماهيرية كبير، وانهالت مطالبات بعدم انتهاء عرضه طوال العام إن لزم الأمر، لذلك يتلهف الجمهور لمعرفة كل ما هو جديد يخص مسلسل أبو العروسة نظرًا لاحتوائه عدد من القصص التي تمس الأسر المصرية.

أبطال مسلسل أبو العروسة الجززء الثالث

ينتمي مسلسل أبو العروسة لنوعية مسلسلات البطولة المطلقة فيضم مجموعة كبيرة من الفنانين على رأسهم الفنانة سوسن بدر والفنان سيد رجب ونرمين الفقي ومدحت صالح وأحمد صيام ومحمد عادل وولاء الشريف ورانيا فريد شوقي ومحمود حجازي وصفاء الطوخي ومجموعة كبيرة من الوجوه الجديدة.

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