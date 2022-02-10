التحقيق مع مسجل خطر بتهمة تزوير مستندات حكومية ببورسعيد

تحقق النيابة العامة بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، في واقعة قيام شخص له معلومات جنائية بتحرير مستندات حكومية، منسوبة إلى عدد من الجهات، وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المزور.

كشفت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن بورسعيد، عن قيام شخص له معلومات جنائية بتحرير مستندات رسمية مختومة بشعار الجمهورية لعدد من المواطنين باستخدم برنامج الفوتوشوب في تقليد شكل المستند الأصلي وحذف وتعديل صور ضوئية لمستندات مماثلة، وقام بتزوير خاتم شعار الجمهورية، لاستكمال جريمته وتزوير المستند بشكل لا يمكن اكتشافه، ليقوم عملائه باستخدام المستندات في تعاملات بنكية ويقدمونها في عدد من المصالح الحكومية لاستكمال الإجراءات، مؤكدًا أنه زور توكيلات رسمية يمكن أن تستخدم في عمليات النصب.