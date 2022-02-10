الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع مسجل خطر بتهمة تزوير مستندات حكومية ببورسعيد

متهم
متهم

 تحقق النيابة العامة بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، في واقعة قيام شخص له معلومات جنائية بتحرير مستندات حكومية، منسوبة إلى عدد من الجهات، وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المزور.

كشفت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن بورسعيد، عن قيام  شخص له معلومات جنائية  بتحرير مستندات رسمية مختومة بشعار الجمهورية لعدد من المواطنين باستخدم برنامج الفوتوشوب في تقليد شكل المستند الأصلي وحذف وتعديل صور ضوئية لمستندات مماثلة، وقام بتزوير خاتم شعار الجمهورية، لاستكمال جريمته وتزوير المستند بشكل لا يمكن اكتشافه، ليقوم عملائه باستخدام المستندات في تعاملات بنكية ويقدمونها في عدد من المصالح الحكومية لاستكمال الإجراءات، مؤكدًا أنه زور توكيلات رسمية يمكن أن تستخدم في عمليات النصب.

 

بورسعيد مستندات حكومية النيابة العامة مباحث الأموال العامة مستندات عجز المواطنين

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وائل لطفي

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