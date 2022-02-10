الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الري: بدء المرحلة الثانية لحماية شاطئ البحر الأبيض من تغيرات المناخ

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والري

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إنه وفى ضوء ما يواجهه شاطئ الأُبيض أحد شواطىء مدينة مرسى مطروح المميزة من تراجع خط الشاطئ الأمر الذي يهدد الإستثمارات القائمة، فقد بدأت أجهزة الوزارة في تنفيذ أعمال المسح الأولية البحرية والبرية لتنفيذ المرحلة الثانية من عملية حماية شاطئ الأبيض بمحافظة مرسى مطروح بمعرفة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة للوزارة.

كما أوضح الدكتور عبد العاطي، 
أن العملية عبارة عن إنشاء مجموعة ألسنة "حواجز" بعدد 20 رأس حاجز لحماية منطقة الأبيض وكورنيش الأبيض الجديد بطول حوالي 4 كيلومتر، ومن المقرر ان تنتهى هذه المرحلة فى شهر مايو 2024.

وأضاف عبد العاطي، أنه تم خلال المرحلة الأولى من المشروع إنشاء خمسة رؤوس حماية حجرية داخل البحر عبارة عن حواجــز  أمــواج علي شكل حرف T بأطوال من 50 إلى 75 متر تقريباً بينها مسافات بينية قدرها 300 متر تقريباً.

كما أشار إلى، أنه تم إنهاء مشروع حماية وتطوير خليج مدينة مرسي مطروح من خلال عمل ألسنة لحماية المنطقة الجنوبية للخليج وكورنيش مرسى مطروح من النحر المتسارع أمامه والمحافظة على الأعماق المناسبة للملاحة بالممر الملاحي القريب والموازي لخط الشاطئ ومنع إطماء الرسوبيات، وعمل تنمية سياحية وخلق فرص عمل  لأهالي مرسى مطروح وزيادة العائدات الإقتصادية للمحافظة.

وأكد الدكتور عبد العاطي، أن المشروعات تستهدف مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية وإرتفاع منسوب سطح البحر، التى تمثل تحدياً كبيراً أمام عدد كبير من دول العالم وخاصة على المناطق الساحلية للدلتاوات والتي تتميز بمناسيب منخفضة ما يعرضها للغرق بمياه البحر.

كما أشار إلى مواجهة التحديات، خاصة وأن دلتا نهر النيل واحدة من أكثر المناطق المهددة بالعالم والأكثر حساسية للتغيرات المناخية.

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