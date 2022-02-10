لأعمال الصيانة.. فصل التيار الكهربائي عن 9 قرى وتوابعهم في كفر الشيخ

‏‎أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء، فصل التيار الكهربائي، اليوم الخميس، عن 9 قرى وتوابعهم، لإجراء أعمال الصيانة، بمراكز " كفر الشيخ والحامول ومطوبس ودسوق والحامول".

‏‎و تم فصل التيار الكهربائي عن 9 قرى وتوابعهم من الساعة التاسعة والربع صباحاً، حتى الساعة الثالثة عصراً،كما تم فصل التيار الكهربائي عن مغذي محلة القصب غرب كفر الشيخ، وتأثر عمليات الفصل على قرية محلة القصب وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى شباس الملح بشمال دسوق، وتأثر بالفصل قرية شباس الملح و جزء من قرية المندورة.

كما تم فصل التيار الكهربائي عن مغذي الروضة بسيدي سالم وتأثر بعملية الفصل قرى الروضة وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الدراملي بالرياض، وتأثرت قرى العباسة والزاوية وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي القن بمطوبس، وتتأثر بالفصل قرية القن وعزبة عمرو وبني بكار، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي كوم الحجر بالحامول، وتتأثر بالفصل قرية كوم الحجر وتوابعها.

وكان اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، قد أكد أنه تم تنفيذ إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض بقطاع الكهرباء لتدعيم القرى والمدن بالمحافظة، بتكلفة استثمارية بلغت نحو مليون و873 ألف جنيه، برعاية الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبإشراف المهندسة غادة إسماعيل أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء، والمهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.